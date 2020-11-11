Південна Корея запропонувала провести саміт в ході Олімпіади-2021

Олімпіада може дати шанс вирішити двосторонню проблему примусової праці, – вважає Пак Чі Он

Керівник південнокорейської національної розвідувальної служби Пак Чі Он запропонував провести саміт у 2021 році двох корейських держав, США і Японії у ході Олімпійських ігор в Токіо. Про це повідомляє Reuters.

Пак Чі Вон зазначив, що в ході саміту можна було б торкнутися питання денуклеаризації Північної Кореї, викрадення КНДР японських громадян.

«Олімпіада може дати шанс вирішити двосторонню проблему примусової праці і регіональні проблеми, включаючи ядерні програми Північної Кореї та викрадених японців», – вважає він.

Він передав готовність президента Південної Кореї Мун Чже Іна нормалізувати відносини з Японією, для чого, за його словами, необхідно, щоб Японія в якійсь формі принесла вибачення за примусову працю корейців під час японської окупації Корейського півострова під час війни.

Нагадаємо, що Японія готується до Олімпійських ігор-2021.

Зазначимо, у Токіо відкрилася головна водна арена Олімпіади.

До слова, Японія запевнила, що проведе Олімпійські ігри у 2021 році.

Нагадаємо, що Кабмін передбачив 2,8 млрд грн на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор.

Крім того, 30 березня Міжнародні олімпійський і паралімпійський комітети, уряди Японії та Токіо вибрали нові дати проведення ігор – з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Пізніше віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету заявив, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть незважаючи на ситуацію з пандемією.

У липні в Офісі президента заявили, що Україна планує брати участь в конкурсі на проведення Олімпійських ігор у 2028 році чи у 2030 році.

До слова, МОК узгодила план проведення Олімпіади в Токіо в умовах пандемії.

Додамо, Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.