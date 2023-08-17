На Арестовича подали заяву в СБУ через його скандальну заяву про українців

Наразі Олексій Арестович не надав коментарів щодо звинувачень, що його стосуються, та заяви, яка була подана до Служби безпеки

На колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича подали заяву до Служби безпеки України через його висловлювання, в якому він стверджував, що нібито українці дозволили собі «розлюднити окупантів» і цим самим у ворога з'явився стимул для активної боротьби. Про подачу заяви повідомив блогер Олександр Нотевський у своєму твіттері.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Накатав заяву в СБУ, цікаво, що буде», – написав він.

«Кримінальний кодекс України, стаття 436-2. 1. Виправдання, визнання правомірною, … збройної агресії Російської Федерації проти України, караються виправними роботами на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 3 років» – зазначив Нотевський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Варто зазначити, що наразі Олексій Арестович не надав коментарів щодо звинувачень, що його стосуються, та заяви, яка була подана до Служби безпеки.

Олександр Нотевський – 22-річний блогер з Києва, який має у Twitter понад 7300 підписників. Він також має власний YouTube-канал, на якому випускає відео на політичну тематику. У його Facebook-профілі вказано, що він працює в Благодійному Фонді Сергія Притули і зараз здобуває освіту в одному з вищих навчальних закладів у Києві.

Нагадаємо, ексрадник Офісу президента та блогер Олексій Арестович 10 серпня дав інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній в якому пояснив, чому не варто називати росіян «свинособаками та генетичними рабами».

Арестович стверджує, що українцям варто відрізняти Путінський режим від середньостатистичних громадян РФ, адже це може ображати російських добровольців, які зараз воюють на стороні України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Арестовича, якби він мав змогу керувати війну, то «провів би її зовсім по-іншому». Першочергово він не допустив би створення «орка з рядового росіянина».

«Тому, що це дуже мотивує, сильно мотивує. Колективне українське поле сприймає росіянина, як свинособаку. Тварину, від якої першочергово нічого хорошого очікувати не варто», – сказав Арестович.

Також ексрадник Банкової назвав «расчеловечивание» головною помилкою українського народу.