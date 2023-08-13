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Українсько-російська війна навряд закінчиться до Різдва – The Times

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українсько-російська війна навряд закінчиться до Різдва – The Times
Перспективи Києва все ще виглядають кращими, але той, хто сподівався, що війна закінчиться цього року, швидше за все, буде розчарований
фото з відкритих джерел

Українці визнають, що контрнаступ пішов не за планом, і вони не досягли прогресу, на який сподівалися чи очікували

Оптимісти, які впевнено передбачали швидку і легку перемогу України, коли вона розпочала свій довгоочікуваний контрнаступ, не зробили Києву жодної послуги, піднявши очікування до нереалістичного рівня, пише The Times.  Видання зазначає, що війна ще може тривати роками, поки в Росії не почнеться масштабна політична і економічна криза.

«Як і Росія, Україна зараз значною мірою відмовилася від сміливих обіцянок неминучих тріумфів. Натомість говорять про захоплення окремих сіл, про досягнуті чи зведені успіхи силами роти», – зазначає автор матеріалу та цитує одного із чиновників США, який заявив, що «ми ще не повністю закрили книгу про 2023 рік, але ми нарощуємо наші думки про 2024».

Контрнаступ пішов не за планом

Українці визнають, що контрнаступ пішов не за планом, і вони не досягли прогресу, на який сподівалися чи очікували. Це не означає, що контрнаступ провалився, оскільки певна територія все ж була звільнена, а російські сили серйозно деградували. Однак залишається ще місяць-два, коли Україна ще може досягти прориву, адже у листопаді зимові дощі на півдні Запорізької області ускладнять умови для просування.

«Тим не менш, перспективи великого прориву на південному фронті, який би розрізав російські війська навпіл та ізолював Крим, зменшуються, хоча це й не неможливо», – пише автор матеріалу, британський політолог Марк Галеотті.

На його думку, ЗСУ певним чином застрягли між своїм старим радянським способом війни та новим західним, і цьому не допомогло навіть отримане західне озброєння, бо на все потрібен час.

Тим не менш, українці все ще тримають ініціативу. Вони, за будь-яким значущим показником, перемагають. Вони утримали росіян на широкому фронті та використовували свою нову далекобійну вогневу міць і свою здатність швидше переходити від пошуку до ураження цілей, щоб знищити важливі сховища та артилерію своїх ворогів.

Росіяни добре закріпилися на півдні України

Тим часом росіяни добре закріпилися на півдні України, і їхня оборона наразі сповільнювала або перешкоджала українським атакам, які часто проводилися відносно невеликими формуваннями, оскільки більші надто вразливі для російської артилерії та гелікоптерів.

«Це свідчить про успішну адаптацію до бойового середовища, але також ускладнює досягнення рішучих успіхів», - пише видання та стверджує, що вирішальною залишається артилерійська війна.

«Росіяни все ще стріляють більше, але українці тепер мають кращу зброю. І потроху перемагають у контрбатарейній боротьбі», – додає автор.

Він зазначає, що жодної мирної перспективи на разі не видно, а зустріч у Джидді була вправою у перформативному занепокоєнні, де Україна хотіла рекламувати свій мирний план із десяти пунктів, який насправді є закликом до беззастережного виходу та капітуляції Росії. Приймаючі сторони Саудівської Аравії, а також Китай і Туреччина прагнули виглядати конструктивними і налаштуватися на роль мирних посередників у якийсь момент у майбутньому.

«Проблема в тому, що жодна сторона не готова до змістовних переговорів. Київ вважає, що він буде в кращому місці для переговорів, коли він звільнить більше території і почне облогу Криму. Москва впевнена, що витримає цьогорічний контрнаступ, і сподівається, що тупикова ситуація змусить Захід двічі подумати про безстрокову підтримку України. Крім того, потенціал того, що Дональд Трамп може повернути собі Білий дім наступного року, змушує деяких російських стратегів (і західних аналітиків) передбачати, що США можуть відступити від війни», – міркує Галеотті.

Війна буде тривати довше, та буде складнішою, аніж передбачалось

За його словами, стає ще більш очевидним, що війна буде тривати довше, та буде складнішою, аніж передбачалось. Зокрема бої цього літа налаштовують українців на більший успіх наступної весни, коли в ЗСУ буде ще більше західного обладнання, включаючи американські танки M1A1 Abrams і, можливо, винищувачі F-16. Що ще важливіше, в українських військових буде більше часу, щоб потренуватися на них і розробити власні доктрини для їх використання.

Тим часом, зазначає політолог,  російська економіка перегрівається. Хоча Москва подолала деякі проблеми у виробництві зброї, включаючи внутрішнє виробництво іранських безпілотників, вона не може замінити знищені системи з тією швидкістю, якою вони знищуються.

Крім того,  зазначає видання, президент РФ Володимир Путін все ще сумнівається щодо наступної мобілізації резервістів. Військові хотіли б, щоб вона розпочалась уже, але через регіональні вибори наступного місяця політичні менеджери Кремля, схоже, переконали його відкласти цей непопулярний крок до зими. Це скоротить час для їх підготовки до наступного сезону кампанії, але Путіна зараз більше турбують ризики для його позиції вдома.

 «Усе залежить від довгострокової спроможності українців воювати – і є ознаки втоми від війни, оскільки стає важче набирати або призвати солдат – і бажання Заходу їх підтримувати. Перспективи Києва все ще виглядають кращими, але той, хто сподівався або очікував, що війна закінчиться цього року, швидше за все, буде розчарований. Натомість настав час для всіх учасників серйозніше подумати про свої довгострокові плани війни, яка, нарешті, може створити умови для розгляду якогось миру», – резюмує автор.

Нагадаємо, Збройні сили України вже деякий час зберігають присутність на лівому березі Дніпра у Херсонській області, на відміну від попередніх українських рейдів, але ці позиції ще не є плацдармом.

Раніше українські захисники ліквідували вогневий підрозділ російських окупантів на Бахмутському напрямку у районі Кліщіївки.

До слова, триває 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Теги: Туреччина президент послуги озброєння солдат танки Москва контрнаступ росіяни Україна військові українці росія економіка вибори війна Китай путін Дональд Трамп криза Місяць

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