Українці заслужили війну? Історія отримала розв'язку: правда про скандального блогера-бізнесмена

Користувачі соціальних мереж звинувачують Олексія Толкачова в тому, що він почав конфлікт для того, щоб продати більше примірників своєї книги

Олексій Толкачов, який заявляв, що українці заслужили війну з Росією, у черговому скандальному пості прорекламував власну книгу

Громадський діяч Олексій Толкачов, який писав скандальні пости про те, що українці нібито «заслужили» війну, нарешті розповів, навіщо почав скандал. У своєму пості він обмовився, що, мовляв, вже давно казав такі «викривальні» думки про українців у своїй книзі, яку чомусь мало хто прочитав, і дав на неї посилання.

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«Я просто сказав те, що у мільйонів було на думці, лише вони не насмілювалися це висловити. Так само, як і 11 років тому в книзі «Омріяна Україна». Але мало, хто її прочитав. Можливо, варто тепер до цього дослухатись? Лише з великої любові рідній близькій людині можна сказати болючу правду», – заявив Толкачов.

Толкачов впевнений, що лише «дорослі люди беруть на себе відповідальність за все, що відбувається в їхньому житті», тож шлях дорослішання зараз має пройти вся Україна.

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«Допоки ми не подорослішаємо, війна не завершиться. Пробудити суспільство тепер можна лише через потрясіння. Чим швидше це відбудеться, тим скоріше наше спасіння. На жаль, навіть війна виявилась для багатьох недостатнім потрясінням, щоб замислитись і подорослішати. А в наступному році буде вже десять років, як вона йде... І вона може йти ще десять років. Чи двадцять. Хочете?» – заявив Толкачов.

Толкачов знову пропіарив свою книжку та навіть надав посилання, щоб прочитати її: у книжці, як він стверджує, приховані усі відповіді на питання, які зараз тривожать українців.

Пост Олексія Толкачова скріншот

Серія скандальних публікацій викликала неоднозначну реакцію в мережі. Під останнім постом Толкачова деякі українці обурені, що Толкачов просто намагається «накинути бруду на свій народ під час повномасштабної війни» та «пропіарити свою книжку». Водночас інші користувачі стверджують що Толкачов нібито «відкриває очі» українцям.

Українці бурхливо обговорюють черговий пост Олексія Толкачова скріншот

Нагадаємо, нещодавній пост Олексія Толкачова у соцмережі спричинив бурхливе обговорення. Зокрема, громадський діяч вважає, що війна розпочалася через українців – і більшість з громадян, на його думку, не можуть цього зрозуміти. Толкачов переконаний, що в Україні токсичне соціальне середовище, а майже кожен на будь-якій роботі намагається менше працювати та більше вкрасти, тож повномасштабна війна з Росією стала «результатом нашої колективної моральної деградації».

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Після попереднього скандального посту, де громадський діяч Олексій Толкачов заявив, що «війну українці заслужили», він знову написав, що українці винні у війні та взявся звинувачувати громадян у старих образах. Він наголосив, що перемогу громадяни України поки не заслужили. Причиною в цьому він бачить те, що українці не хочуть змінювати негативні звички – корупцію та токсичність до ближніх.