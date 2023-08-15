Україна ризикує перетворитись на «маленьку Росію»

Усе починається з особистого вибору однієї людини – з вашого вибору

Російські інтелектуали нині обговорюють, як же так сталося, що росія стала автократією, і хто винен. Ця дискусія вже ніяк не допоможе росії, але для нас із вами вона важлива. Бо Україна кілька разів ризикувала сповзти до автократії, і нині ця загроза знову на обрії.

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Дискусія чітко вказує на найважливішу точку – вибір кожної конкретної людини. Не ставати на бік неправди. Не боятися стати на бік свободи. Не рятувати себе чи свій бізнес. Не бути одинаком – самоорганізовуватися для спротиву. Але й не боятися, навіть якщо ти один проти системи.

Ми, українці, вважаємо, що нам легше, бо маємо досвід Майданів. Але коли загроза свободі виникне знову, нас ніщо не врятує, окрім особистого вибору кожної людини.

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У книзі «Спін-диктатори» ставиться питання: чим спін-диктатори на кшталт путіна, Орбана, Чавеса тощо відрізняються від популістів на кшталт Трампа чи Берлусконі? Відповідь: нічим. Різниця лише в тому, що популістам не вдалося стати спін-диктаторами через спротив громадян.

Значну частину життя я беру участь у боротьбі проти намагань української держави контролювати інтернет. Нині ця боротьба загострюється, і я думаю, що ми її програємо, хоча свого часу дали відсіч Януковичу. Я не бачу в українському суспільстві нині критичної маси людей, готових захищати свободу слова, – а значить, сценарій перетворення на маленьку росію («Вбити дракона, стати драконом») є реальним.

Але пам'ятайте, що все починається з особистого вибору однієї людини – з вашого вибору. Я свій вибір зробив.