Експрацівниця Ради спровокувала скандал висловлюваннями про власників собак

Олена Коваленко вважає, що замість того, щоб заводити собак, українці мають народжувати дітей

Колишня працівниця комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олени Коваленко втрапила у скандал: у соціальних мережах вона назвала людей, які мають собак, «збоченцями», та присоромила їх за те, що господарі піклуються про тварин замість того, щоб народжувати дітей. Наголосимо, що в апараті Верховної Ради «Главкому» уточнили, що вже кілька років така особа у них не працює, хоча у профілі Коваленко зазначено, що це її нинішня занятість.

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У коментарях у публічній переписці у Facebook Коваленко допустила образливі вислови на адресу власників собак та людей, які завели собак, але не мають дітей, назвавши їх «збоченцями» та «гидотами». І заявила, що від собак «суспільству користі нуль», називаючи їх «іграшкою на 15 років».

Працівниця Верховної Ради Олена Коваленко втрапила у скандал скріншот

«Від ваших собак користі суспільству – нуль. Це ваша особиста іграшка. Дітей не народжуєте, собак кохаєте – збоченці. … Ваші собаки лише жруть та с*уть, ви їх за гроші купляєте – забавка на 15 років. Ми думаємо про дітей», – заявила Коваленко.

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Олена Коваленко зазначає Верховну Раду України як своє місце роботи на особистій сторінці скріншот

Після розголосу Олена Коваленко закрила свою сторінку у соцмережі, проте скріншоти переписки ширяться мережею з обуреними коментарями, у яких користувачі вимагають звільнити з посади співробітницю комітету. Коваленко зазнала критики ще й тому, що знецінила бездітних людей, які не можуть мати дитину через проблеми зі здоров’ям.

«Хочу в обов’язковому порядку звільнення цією яжемать»;

«Сподіваюся, її звільнять»;

«Як я зрозуміла, вона просто працює в цьому комітеті, а не є діючим депутатом, але суті справи це не міняє. Як сказав мій чоловік з цього приводу «як вона ставиться до братів наших менших, так буде ставитися і до людей», – пишуть обурені користувачі соціальних мереж.

Користувачі мережі критикують Олену Коваленко скріншот

Нагадаємо, що український співак, музикант та лідер гурту «ВВ» Олег Скрипка порівняв французьких жінок із українськими та сказав, що феміністки не мають поваги до чоловіка. Скрипка говорить, що батьки повинні виховувати дівчат господинями та вчити їх поважати чоловіків. Сам Олег Скрипка вважає фемінізм «жіночим егоїзмом».