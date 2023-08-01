Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Ми не заслуговуємо на перемогу». Толкачов написав ще один скандальний пост

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Ми не заслуговуємо на перемогу». Толкачов написав ще один скандальний пост
Олексій Толкачов думає, що українці не заслуговують на перемогу
фото з відкритих джерел

Громадський діяч Олексій Толкачов вважає, що проблеми українців не у владі, а в тому, що більшість громадян не бажає змінюватись

Після попереднього скандального посту, де громадський діяч Олексій Толкачов заявив, що «війну українці заслужили», він знову написав, що українці винні у війні та взявся звинувачувати громадян у старих образах. Він наголосив, що перемогу громадяни України поки не заслужили. Причиною в цьому він бачить те, що українці не хочуть змінювати негативні звички – корупцію та токсичність до ближніх.

Толкачов навів декілька прикладів, коли його здивували українці, і знову звинуватив громадян, адже, на його думку, саме українці неодноразово заважали його громадським ініціативам.

«2004 рік. Ми готуємо помаранчеву революцію в Україні, розгортаємо громадянську кампанію «Пора!» (ту, що чорна була). Вирішив я зібрати в Києві на тренінг обласних координаторів. Для напрацювання довіри в рамках тренінгу поставили одну ігрову вправу, де треба взяти якусь купюру в руки і наосліп мінятися з партнером грошима, дивлячись у вічі. Через 20 секунд одна дівчина заволала – «Мене обдурили». Вона простягла руку з купюрою, а їй, взамін розгорнули порожню долоню. Такого не було ніколи і ніде, в жодній з подібних практик!», – заявив він.

Толкачов наголошує, що проблема українців не у владі, а в самих українцях. 

«Не влада гнила. Влада – це люди, плоть від плоті, кров від крові – наші люди. Легко на владу все перекладати. Тоді не треба в дзеркало дивитися. Попри все з'їдене лайно, я завжди намагався бачити в кожній людині «прекрасну білу чайку», як заповідав Ричард Бах. І продовжую вірити в українців. І попри все продовжую любити», – пояснив Толкачов свою думку.

Пост Олексія Толкачова
Пост Олексія Толкачова
скріншот

У коментарях до поста Толкачова виникли різні думки. Користувачі мережі зазначають, що згодні з автором, а інші, навпаки, сперечаються, звідки у нього стільки компетенції, щоб судити всіх українців. Попри це, серед різноманітних думок українців є спільна – усі українці чекають на перемогу та вигнання ворога з наших територій.

Пост Олексія Толкачова спричинив бурхливе обговорення в мережі
Пост Олексія Толкачова спричинив бурхливе обговорення в мережі
скріншот

Нагадаємо, нещодавній пост Олексія Толкачова у соцмережі спричинив бурхливе обговорення. Зокрема, громадський діяч вважає, що війна розпочалася через українців – і більшість з громадян, на його думку, не можуть цього зрозуміти. Толкачов переконаний, що в Україні токсичне соціальне середовище, а майже кожен на будь-якій роботі намагається менше працювати та більше вкрасти, тож повномасштабна війна з Росією стала «результатом нашої колективної моральної деградації».

Відомо, що Олексій Толкачов вів авторський Youtube-канал «Толчок». Останнє відео датується 13 вересня 2022 року. 

Читайте також: Олексій Толкачов звинувачує українців у російському вторгненні. Що про нього відомо
Теги: війна українці скандал

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Якщо спочатку до наших лав ставали здорові та мотивовані, то тепер часто стають ті, кому не вдалося відпетляти»
Що не так у роботі військкоматів?
6 липня, 12:35
Головне, встигнути промукати: все йде за планом!
Керівники Росії за рекордні терміни спустили власну країну в унітаз
9 липня, 10:04
«Ніхто не буде купляти квиток на Третю світову»
Держави НАТО скасують ПДЧ для України. Це добра чи погана новина?
11 липня, 08:56
Витрати на армію мають бути пріоритетом у війні. Але пріоритетом в довгому списку витрат і завдань, кожне з яких є важливим
Бюджет під час війни. Українці потрапили в емоційну пастку
21 липня, 12:51
«Південь» підтвердив, що в районі Антонівського мосту в Херсонській області тривають бої
«Південь» повідомив про потужну бойову роботу поблизу Антонівського мосту
2 липня, 11:25
Тетяна Виноградова
Скандалили через політику: російську актрису побив коханий-українець
13 липня, 08:33
За добу на Донбасі відбулось понад 20 бойових зіткнень
ЗСУ тримають оборону на Куп’янському напрямку і наступають на півдні – Генштаб
19 липня, 07:04
Наслідки пожежі на Миколаївщині
На Миколаївщині палають заміновані поля, відбувається детонація (фото)
21 липня, 14:31
Керівник Кремля звинуватив Україну в початку широкомасштабного контрнаступу, нібито, щоб РФ не могла обговорювати припинення вогню
Чому Путін маніпулює темою переговорів перед контрнаступом ЗСУ: роз’яснення аналітиків
Вчора, 08:19

Суспільство

«Ми не заслуговуємо на перемогу». Толкачов написав ще один скандальний пост
«Ми не заслуговуємо на перемогу». Толкачов написав ще один скандальний пост
На Рівненщині археологи виявили 300-літнє поховання монахинь (фото)
На Рівненщині археологи виявили 300-літнє поховання монахинь (фото)
Скандал із ботофермою в Києві. Як полаялися «слуги» Тищенко та Семінський (відео)
Скандал із ботофермою в Києві. Як полаялися «слуги» Тищенко та Семінський (відео)
Не дочекався народження сина. Хвилина мовчання: згадаймо Сергія Телушкова
Не дочекався народження сина. Хвилина мовчання: згадаймо Сергія Телушкова
Мобілізація з 1 серпня: які зміни чекають на українців
Мобілізація з 1 серпня: які зміни чекають на українців
Скільки людей нині проживає в Україні? Фахівці визначили цифру за поживанням продуктів
Скільки людей нині проживає в Україні? Фахівці визначили цифру за поживанням продуктів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Зерновий коридор. Кремль сам себе загнав у пастку
26K
Контрнаступ: ISW повідомив, що ЗСУ досягли успіхів на півдні
24K
Як окупанти тепер захищатимуть Кримський міст: соцмережі показали фото
21K
Харлан розповіла, що сказала російській фехтувальниці після перемоги
19K
Хто фінансує війну Путіна? Дослідники оприлюднили список олігархів РФ
11K
Ворог біля воріт резиденції Зеленського? Хто сховався у пансіонаті «Гута»

Новини

ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Сьогодні, 07:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
Сьогодні, 05:22
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту