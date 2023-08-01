«Ми не заслуговуємо на перемогу». Толкачов написав ще один скандальний пост

Громадський діяч Олексій Толкачов вважає, що проблеми українців не у владі, а в тому, що більшість громадян не бажає змінюватись

Після попереднього скандального посту, де громадський діяч Олексій Толкачов заявив, що «війну українці заслужили», він знову написав, що українці винні у війні та взявся звинувачувати громадян у старих образах. Він наголосив, що перемогу громадяни України поки не заслужили. Причиною в цьому він бачить те, що українці не хочуть змінювати негативні звички – корупцію та токсичність до ближніх.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Толкачов навів декілька прикладів, коли його здивували українці, і знову звинуватив громадян, адже, на його думку, саме українці неодноразово заважали його громадським ініціативам.

«2004 рік. Ми готуємо помаранчеву революцію в Україні, розгортаємо громадянську кампанію «Пора!» (ту, що чорна була). Вирішив я зібрати в Києві на тренінг обласних координаторів. Для напрацювання довіри в рамках тренінгу поставили одну ігрову вправу, де треба взяти якусь купюру в руки і наосліп мінятися з партнером грошима, дивлячись у вічі. Через 20 секунд одна дівчина заволала – «Мене обдурили». Вона простягла руку з купюрою, а їй, взамін розгорнули порожню долоню. Такого не було ніколи і ніде, в жодній з подібних практик!», – заявив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Толкачов наголошує, що проблема українців не у владі, а в самих українцях.

«Не влада гнила. Влада – це люди, плоть від плоті, кров від крові – наші люди. Легко на владу все перекладати. Тоді не треба в дзеркало дивитися. Попри все з'їдене лайно, я завжди намагався бачити в кожній людині «прекрасну білу чайку», як заповідав Ричард Бах. І продовжую вірити в українців. І попри все продовжую любити», – пояснив Толкачов свою думку.

Пост Олексія Толкачова скріншот

У коментарях до поста Толкачова виникли різні думки. Користувачі мережі зазначають, що згодні з автором, а інші, навпаки, сперечаються, звідки у нього стільки компетенції, щоб судити всіх українців. Попри це, серед різноманітних думок українців є спільна – усі українці чекають на перемогу та вигнання ворога з наших територій.

Пост Олексія Толкачова спричинив бурхливе обговорення в мережі скріншот

Нагадаємо, нещодавній пост Олексія Толкачова у соцмережі спричинив бурхливе обговорення. Зокрема, громадський діяч вважає, що війна розпочалася через українців – і більшість з громадян, на його думку, не можуть цього зрозуміти. Толкачов переконаний, що в Україні токсичне соціальне середовище, а майже кожен на будь-якій роботі намагається менше працювати та більше вкрасти, тож повномасштабна війна з Росією стала «результатом нашої колективної моральної деградації».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відомо, що Олексій Толкачов вів авторський Youtube-канал «Толчок». Останнє відео датується 13 вересня 2022 року.