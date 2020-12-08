«Стрілянина» на кордоні: РФ відмовляється від зустрічі, яку пропонують українські прикордонники

У Держприкордонслужбі кажуть про можливі провокації з боку РФ

Держприкордонслужба України ініціювала зустріч з російською стороною через перестрілки на кордоні, але Росія відмовилася.

Про це повідомив спікер українського прикордонного відомства Андрій Демченко, пише РБК-Україна.

За його словами, українські прикордонники запропонували провести зустріч на лінії державного кордону за участю заступників прикордонних представників.

«Ми все ж очікували, що російська сторона надасть якусь об'єктивну інформацію. Зате у відповідь ми отримали, що вони фактично відмовилися від запропонованої зустрічі, причому вказували на одностороннє розслідування зі свого боку і на даний момент нам не відомо, коли така зустріч взагалі може статися», - зазначив Демченко.

Він висловив думку, що поведінка Росії свідчить про певні маніпуляції з російської сторони і провокаційні дії.

Представник ДПС розповів, що 4 грудня українські прикордонники отримали лист від прикордонників Росії про стрілянину на кордоні, в результаті якої загинула одна людина. Після цього в ДПСУ провели перевірку і не змогли встановити факти, які б підтвердили отриману від росіян інформацію.

«Ми залучали до цієї перевірки і співробітників інших правоохоронних органів. У той же день була проведена інша представницька зустріч, яку власне ініціювала російська сторона. Під час цієї зустрічі росіяни не надали ніякої інформації, яку вони надали в листі», - резюмував він.

4 грудня в ФСБ заявили, що три збройних людини намагалися перейти кордон Росії з Україною. При спробі затримання вони нібито вчинили збройний опір, і в ході перестрілки одна людина загинула і двоє зникли.

Після цієї інформації в Держприкордонслужбі додатково перевірили ділянку місцевості, де, за інформацією ФСБ, міг статися інцидент. Українські прикордонники не фіксували пострілів біля російського кордону.