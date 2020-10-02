Військовий літак США, який здійснив аварійну посадку в Одесу, полетів після ремонту



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Літак Hercules здійснив аварійну посадку в Одесі через несправність Фото: Думська

Американські військові завершили ремонтні роботи за два дні

У п’ятницю, 2 жовтня, з Міжнародного аеропорту Одеси після ремонту вилетів військово-транспортний літак ВПС США C-130 Hercules.

Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

Зазначається, що американські військові завершили ремонтні роботи за два дні і о сьогодні літак піднявся в небо.

За інформацією видання, екіпаж займався лагодженням одного з двигунів.

Як відомо, 30 вересня літак ВПС США C-130 Hercules здійснив аварійну посадку в аеропорту Одеси.

Екіпаж повідомив про технічну несправність на борту. За даними ЗМІ, у літака відмовив один з чотирьох двигунів.

Hercules вилетів з американської авіабази Рамштайн, розташованої в Німеччині, в Одесу, щоб забрати обладнання, що залишилося після навчань Об'єднані зусилля - 2020.