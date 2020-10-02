Військовий літак США, який здійснив аварійну посадку в Одесу, полетів після ремонту
Американські військові завершили ремонтні роботи за два дні
У п’ятницю, 2 жовтня, з Міжнародного аеропорту Одеси після ремонту вилетів військово-транспортний літак ВПС США C-130 Hercules.
Про це повідомляє місцеве видання «Думська».
Зазначається, що американські військові завершили ремонтні роботи за два дні і о сьогодні літак піднявся в небо.
За інформацією видання, екіпаж займався лагодженням одного з двигунів.
Як відомо, 30 вересня літак ВПС США C-130 Hercules здійснив аварійну посадку в аеропорту Одеси.
Екіпаж повідомив про технічну несправність на борту. За даними ЗМІ, у літака відмовив один з чотирьох двигунів.
Hercules вилетів з американської авіабази Рамштайн, розташованої в Німеччині, в Одесу, щоб забрати обладнання, що залишилося після навчань Об'єднані зусилля - 2020.