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    Військовий літак США, який здійснив аварійну посадку в Одесу, полетів після ремонту

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    <span>Літак Hercules здійснив аварійну посадку в&nbsp;Одесі через несправність</span> - Військовий літак США, який здійснив аварійну посадку в Одесу, полетів після ремонту
    Літак Hercules здійснив аварійну посадку в Одесі через несправність
    Фото: Думська

    Американські військові завершили ремонтні роботи за два дні

    У п’ятницю, 2 жовтня, з Міжнародного аеропорту Одеси після ремонту вилетів військово-транспортний літак ВПС США C-130 Hercules.

    Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

    Зазначається, що американські військові завершили ремонтні роботи за два дні і о сьогодні літак піднявся в небо.

    За інформацією видання, екіпаж займався лагодженням одного з двигунів.

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    Військовий літак США, який здійснив аварійну посадку в Одесу, полетів після ремонту
    Військовий літак США, який здійснив аварійну посадку в Одесу, полетів після ремонту
    Військовий літак США, який здійснив аварійну посадку в Одесу, полетів після ремонту

    Як відомо, 30 вересня літак ВПС США C-130 Hercules здійснив аварійну посадку в аеропорту Одеси.

    Екіпаж повідомив про технічну несправність на борту. За даними ЗМІ, у літака відмовив один з чотирьох двигунів.

    Hercules вилетів з американської авіабази Рамштайн, розташованої в Німеччині, в Одесу, щоб забрати обладнання, що залишилося після навчань Об'єднані зусилля - 2020.

    США Одеса літак військові ремонт аварія
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