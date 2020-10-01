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    Із початку року патрульні Київщини зловили 17 тис. лихачів на дорогах

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    Із початку року патрульні Київщини зловили 17 тис. лихачів на дорогах

    Порушення швидкісного режиму руху є однією з основних причин ДТП

    Із початку 2020 року патрульні Київщини оформили понад 17 тисяч адміністративних матеріалів за порушення швидкісного режиму.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Серед них – 1500 постанов охоронці порядку винесли за перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 км/год.

    Правоохоронці нагадали, що штраф за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів на понад 20 км/год та 50 км/год — 255 гривень та 510 гривень відповідно.

    Також поліція нагадала, що порушення швидкісного режиму руху є однією з основних причин ДТП.

    Як повідомлялося, 27 вересня у селі Гатне Києво-Святошинського району п'яний водій автомобіля Toyota Land Cruiser Prado протаранив декілька автомобілів і врізався в паркан на парковці супермаркета.

    Нагадаємо, з 1 червня у столиці і Київській області запрацювала система автоматичної фіксації правил дорожнього руху. Всього встановлено близько 50 камер, з них у Києві – 20.

    За перші 100 днів роботи системи виписано понад 800 тис. штрафів.

    Як розповів в інтерв’ю «Главкому» заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, за незаконні маніпуляції з номерами на водіїв чекають штрафи, а за повторне порушення – штраф більшого розміру або громадські роботи.

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