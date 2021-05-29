На Дніпропетровщині легковик зіштовхнувся з вантажівкою, четверо загиблих

Співробітники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання вилучили тіла з пошкодженого автомобіля

ДТП сталася опівночі 29-го травня на автошляху поблизу села Могилів Царичанського району

На Дніпропетровщині під час лобового зіткнення легкового автомобіля та спеціалізованого вантажного самоскида загинуло чотири особи.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

«По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що сталося лобове зіткнення двох автомобілів: легкового Toyota RAV4 та спеціалізованого вантажного самоскида Ford Cargo 4142D. Унаслідок ДТП загинуло чотири особи (водій та пасажири легковика): жінки 1992 та 1997 років народження та чоловіки 1961 та 1984 років народження», – йдеться в повідомленні.

Співробітники Служби порятунку за допомогою аварійно-рятувального обладнання вилучили тіла з пошкодженого автомобіля. Працівники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин НП.

Як повідомлялося, у ніч на четвер, 27 травня, на проспекті Соборності в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: зіштовхнулися два легковики. Аварія трапилася у напрямку Дарницької площі.

На початку шостої години ранку 27 транв на трасі Київ-Харків-Довжанський 21-річний водій Renault Logan, рухаючись у напрямку столиці, ймовірно, заснув та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем Volvo FH 12.

Нагадаємо, 28 травня вночі, на вулиці Полярній в Оболонському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода: водій Peugeot здійснив наїзд на припаркований автомобіль. Під дією алкоголю працівник СТО самовільно взяв чужий автомобіль, щоб поїхати до знайомих.