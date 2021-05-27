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    На нічній пустій дорозі в Києві не розминулися дві автівки, є постраждалі (відео)

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    Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження - На нічній пустій дорозі в Києві не розминулися дві автівки, є постраждалі (відео)

    Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження

    Фото: скріншот відео

    До лікарні потрапили водій та пасажирка Skoda

    У ніч на четвер, 27 травня, на проспекті Соборності в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: зіштовхнулися два легковики. Аварія трапилася у напрямку Дарницької площі. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Водій Chevrolet розповів, що перелаштовувався з другої у першу смугу, аби завернути на вулицю Тампере. Завершуючи маневр отримав сильний удар у задню частину від попутньої автівки Skoda.

    Обидва автомобілі отримали серйозні механічні пошкодження.

    Не обійшлося без постраждалих. До лікарні шпиталізували пасажирку Skoda, жінку занесли на ношах у «швидку». Згодом до лікарні поїхав і водій Skoda.

    Щодо кермувальника Chevrolet, то чоловік сказав, що він і його пасажирка були пристебнуті пасками безпеки та жодних травм не отримали.

    На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовувала всі обставини ДТП.

    Як повідомлялося, 25 травня на перетині Оболонського проспекту та проспекту Степана Бандери в Оболонському районі столиці зіткнулися автомобілі Volkswagen Passat, Toyota Venza, Renault Megane, а також Skoda Fabia.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль
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    На нічній пустій дорозі в Києві не розминулися дві автівки, є постраждалі (відео)