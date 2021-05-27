На нічній пустій дорозі в Києві не розминулися дві автівки, є постраждалі (відео)

До лікарні потрапили водій та пасажирка Skoda

У ніч на четвер, 27 травня, на проспекті Соборності в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: зіштовхнулися два легковики. Аварія трапилася у напрямку Дарницької площі. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Водій Chevrolet розповів, що перелаштовувався з другої у першу смугу, аби завернути на вулицю Тампере. Завершуючи маневр отримав сильний удар у задню частину від попутньої автівки Skoda.

Обидва автомобілі отримали серйозні механічні пошкодження.

Не обійшлося без постраждалих. До лікарні шпиталізували пасажирку Skoda, жінку занесли на ношах у «швидку». Згодом до лікарні поїхав і водій Skoda.

Щодо кермувальника Chevrolet, то чоловік сказав, що він і його пасажирка були пристебнуті пасками безпеки та жодних травм не отримали.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовувала всі обставини ДТП.

Як повідомлялося, 25 травня на перетині Оболонського проспекту та проспекту Степана Бандери в Оболонському районі столиці зіткнулися автомобілі Volkswagen Passat, Toyota Venza, Renault Megane, а також Skoda Fabia.