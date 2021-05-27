На трасі під Києвом водій заснув за кермом і врізався у фуру (фото)

Перевтома та сон за кермом стали наслідками ДТП із постраждалими

Сьогодні, 27 травня, на початку 6 години ранку сталася дорожньо-транспортна пригода на 78 км автодороги Київ-Харків-Довжанський. Аварія трапилася в районі м. Березань. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

21-річний водій Renault Logan, рухаючись у напрямку столиці, ймовірно, заснув та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем Volvo FH 12.

Внаслідок автопригоди 21-річна пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження.

Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

На місці події працювали медики, слідчі та патрульні, які забезпечували безпеку дорожнього руху.

«Водії, сон за кермом загрожує всім учасникам дорожнього руху страшною катастрофою. Вчиняти мандрівки автомобілем не рекомендується водіям, які не виспались і не відпочили», – попереджають правоохоронці.

Як повідомлялося, у ніч на четвер, 27 травня, на проспекті Соборності в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: зіштовхнулися два легковики. Аварія трапилася у напрямку Дарницької площі.