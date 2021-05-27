  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На трасі під Києвом водій заснув за кермом і врізався у фуру (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Внаслідок ДТП автомобіль&nbsp;Renault Logan отримав серйозні пошкодження - На трасі під Києвом водій заснув за кермом і врізався у фуру (фото)
    Внаслідок ДТП автомобіль Renault Logan отримав серйозні пошкодження
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Перевтома та сон за кермом стали наслідками ДТП із постраждалими

    Сьогодні, 27 травня, на початку 6 години ранку сталася дорожньо-транспортна пригода на 78 км автодороги Київ-Харків-Довжанський. Аварія трапилася в районі м. Березань. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    21-річний водій Renault Logan, рухаючись у напрямку столиці, ймовірно, заснув та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем Volvo FH 12.

    Внаслідок автопригоди 21-річна пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження.

    Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На трасі під Києвом водій заснув за кермом і врізався у фуру (фото)
    На трасі під Києвом водій заснув за кермом і врізався у фуру (фото)
    На трасі під Києвом водій заснув за кермом і врізався у фуру (фото)

    На місці події працювали медики, слідчі та патрульні, які забезпечували безпеку дорожнього руху.

    «Водії, сон за кермом загрожує всім учасникам дорожнього руху страшною катастрофою. Вчиняти мандрівки автомобілем не рекомендується водіям, які не виспались і не відпочили», – попереджають правоохоронці.

    Як повідомлялося, у ніч на четвер, 27 травня, на проспекті Соборності в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: зіштовхнулися два легковики. Аварія трапилася у напрямку Дарницької площі.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки водій Київщина автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На трасі під Києвом водій заснув за кермом і врізався у фуру (фото)