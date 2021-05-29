Названо найпопулярніші схеми автомобільних шахраїв в Україні

Експерти назвали топ-5 найбільш поширених шахрайських схем, з якими можні зіткнутися під час купівлі вживаного автомобіля

Одна з головних проблем ринку вживаних автомобілів – покупці не можуть швидко виявити поширені шахрайські схеми. Деякі старі автомобілі можуть відмінно виглядати зовні, проте при детальній перевірці виявляється безліч прихованих дефектів. А це в майбутньому неминуче призведе до несподіваного та вартісного ремонту.

Виходячи зі звіту carVertical, найбільш поширені такі види шахрайства при купівлі вживаного автомобіля.

1. Автомобіль був пошкоджений в ДТП

Оскільки трафік в містах стає все щільнішим – водії все частіше потрапляють в ДТП. Дослідження, проведене компанією carVertical, показало, що майже третина (31%) всіх автомобілів, перевірених через цю платформу, отримували пошкодження в аваріях.

При виборі автомобіля рекомендується перевірити прорізи між елементами кузова. Якщо вони сильно відрізняються, це може вказувати на пошкодження деталей або дешевий, неякісний кузовний ремонт. Недобросовісні продавці та шахраї намагаються приховати такі дефекти, тому покупцеві необхідно ретельно оглянути елементи кузова зблизька.

Також треба поміряти спеціальним приладом (товщиноміром) товщину фарби. Якщо на якійсь частині кузова занадто товстий шар лакофарбового покриття – значить, ця частина ремонтувалась.

2. Скручений пробіг

У дослідженні carVertical кожен шостий автомобіль (16,7%) був зі скрученим пробігом. Шахрайство з пробігом дуже поширене серед нечистих на руку ділків, які імпортують вживані авто та намагаються продати їх із заниженими показниками одометра. Особливо часто зустрічається змотаний пробіг в дизельних автомобілях.

Разова корекція одометра – дешева послуга на чорному ринку, проте вона може збільшити вартість автомобіля на 25%. І навіть більше – для особливо бажаних варіантів авто.

Відмотаний пробіг виявити досить нескладно. Зношеність деяких елементів автомобіля може говорити сама за себе. Якщо сидіння, кермо або перемикач передач виглядають сильно зношеними, але пробіг – невеликий, це одна з перших ознак, що варто пошукати інший автомобіль.

3. Крадений автомобіль

Купівля викраденого автомобіля – це, мабуть, найгірше, що може трапитися з покупцем автомобіля. Зазвичай в такому випадку у нещасливих нових власників транспортні засоби конфіскують, а ось повернути гроші може бути складно, часто – нереально. За останні 12 місяців компанія carVertical ідентифікувала кілька сотень крадених автомобілів.

4. Автомобіль використовувався як таксі (або здавався в прокат)

Деякі водії навіть не підозрюють, що їх автомобіль раніше використовувався як таксі або його здавали в оренду. Такі машини, як правило, мають великий пробіг і вже досить зношені. Та й обслуговували їх зазвичай не дуже якісно, часто економлячи на запчастинах та розхідниках.

Минулого року при перевірках історії автомобілів за допомогою carVertical було виявлено близько двох тисяч автомобілів, які раніше експлуатувалися як таксі або здавалися в прокат. Такі авто іноді можна визначити за кольором фарби, але особливо спритні ділки можуть навіть перефарбувати автомобіль. Звіт про перевірку історії автомобіля – набагато надійніше рішення для виявлення таких автомобілів. Яких, безумовно, краще уникати при купівлі.

5. Ціна автомобіля занадто низька

Покупцям вживаних авто краще уникати підозріло дешевих транспортних засобів, хоча для багатьох це досить велика спокуса. Якщо ціна занадто добра, щоб бути правдивою, покупцеві варто особливо ретельно перевірити автомобіль, також порівнюючи його з аналогічними варіантами на інших авторинках.

На перший погляд, такий варіант може виглядати дуже привабливо, але на практиці може виявитися, що автомобіль пригнаний з-за кордону та у нього скручений пробіг, або має серйозні приховані дефекти. Як наслідок – покупцеві краще відразу зупинитися та пошукати інший автомобіль.

Проте низька ціна не обов'язково є ознакою шахрайства. Іноді людям потрібно терміново продати машину з тих чи інших причин. Хоча у більшості випадків низька ціна – це вагомий привід для перевірки історії автомобіля в Інтернеті. Результати перевірки допоможуть виявити причину, чому ціна така низька.

Джерело: 24 канал