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    ДТП з пожежею під Києвом. Рятувальники повідомили нові деталі (фото)

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    Рятувальники ліквідували загорання автомобілів - ДТП з пожежею під Києвом. Рятувальники повідомили нові деталі (фото)
    Рятувальники ліквідували загорання автомобілів
    Фото: ДСНС

    Внаслідок зіткнення обидві автівки загорілися

    У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася сьогодні, 23 квітня, в смт Ворзель на трасі Київ-Ковель, загинув водій одного з автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Інформація про ДТП надійшла до рятувальної служби о 09:03. До місця виклику було направлено чергові караули 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча та 52-го Державного пожежно-рятувального поста смт Ворзель.

    Рятувальники встановили, що внаслідок ДТП відбулось загорання двох автомобілів Geely та Daewoo.

    Внаслідок ДТП та послідуючого загорання загинув водій Daewoo, водія автомобіля Geely передано працівникам екстреної медичної допомоги.

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    ДТП з пожежею під Києвом. Рятувальники повідомили нові деталі (фото)
    ДТП з пожежею під Києвом. Рятувальники повідомили нові деталі (фото)

    Причина дорожньо-транспортної пригоди встановлюється.

    На місці ДТП працює слідча група. Фото: Главком
    На місці ДТП працює слідча група. Фото: Главком

    Раніше «Главком» повідомляв про цю ДТП на трасі Київ-Ковель, є відео з місця аварії.

    Теги: ДТП ДСНС смерть водій Київщина автомобіль рятувальники
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