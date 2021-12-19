На Дніпропетровщини у шахті постраждали троє гірників

Постраждалі отримали травми легкої та середньої тяжкості, їхній стан стабільний

На шахті «Дніпровська», що на Дніпропетровщині, постраждали троє шахтарів. Наразі загрози життю немає. Про це йдеться на сторінці шахтоуправління у Facebook.

«18 грудня о 8:35 на шахті Дніпровська троє гірників очисного вибою отримали травми легкої та середньої тяжкості. Нещасний випадок стався у 1101 лаві. Під час виїмки вугілля стався розрив кріплення тягового ланцюга видобувного комбайна, внаслідок чого нею було травмовано трьох робітників, які перебували в лаві», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події оперативно було викликано медиків підприємства та реанімаційну бригаду 8-го воєнізованого гірничорятувального загону (ВДСО).

Постраждалим надали першу допомогу та доправили до Павлоградської лікарні інтенсивного лікування.

За словами медиків, постраждалі отримали травми легкої та середньої тяжкості, їхній стан стабільний.

Причини події наразі з’ясовує спеціально створена комісія.

Нагадаємо, народний депутат від «Батьківщини» Михайло Волинець звинуватив керівника фракції «Слуга народу» Давіда Арахамію в обмані та маніпуляціях. Про це Волинець заявив на позачерговому засіданні парламенту під час обговорення питання заборгованостей по заробітній платі для шахтарів.