Як буде працювати «Нова пошта» на новорічні свята: оприлюднено графік

Нова пошта розповіла про графік роботи на Новий рік та Різдво

Зміни у графіку роботи почнуться в останній день року

Логістична компанія «Нова пошта» під час новорічно-різдвяних свят працюватиме інакше. Зміни у графіку роботи почнуться в останній день року. Режим роботи відділень та адресної доставки опубліковано на офіційному сайті компанії.

Так, під час католицького Різдва, у п'ятницю, 25 грудня, та в понеділок, 27 грудня, жодних змін у розкладі «Нової пошти« не буде. Час роботи: з 8:00 до 21:00.

У п'ятницю, 31 грудня, пошта функціонуватиме за суботнім режимом роботи - з 9:00 до 18:00, проте він може й різнитися у кожному окремому відділенні.

У суботу, 1 січня, та в п'ятницю, 7 січня, відділення «Нової пошти» та кур'єри працювати не будуть. Як і не відбуватиметься завантаження посилок у поштомати. Однак заздалегідь завантажені посилки громадяни зможуть отримати.

У понеділок, 3 січня, буде «недільний» графік у відділеннях пошти, тобто з 10:00 до 18:00. Але і він також може відрізнятися залежно від відділення.

Детальний графік роботи конкретного відділення можна знайти за посиланням.

Національний банк оприлюднив графік роботи банків та СЕП (система електронних платежів) у новорічні дні.