На Львівщині у шахті стався обвал: загинув гірник

На Львівщині у шахті «Надія» загинув гірник

Медсестра підземного медпункту надавала гірнику допомогу, але по дорозі на поверхню він помер

У шахті «Надія», що в місті Соснівка Львівської області, сьогодні, 17 грудня, стався обвал, у результаті чого загинув гірник. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.

«З шахти «Надія» (Львівщина) повідомляють про загибель шахтаря 1986 року народження. На глибині 544 м у 164 бортовому штреку стався обвал породи», – написав Волинець.

За його інформацією, на місце надзвичайної події виїхали 2 відділення гірничорятувальної служби.

«За повідомленням рятувальників, медсестра підземного медичного пункту надавала допомогу, але, на жаль, по дорозі на поверхню гірник помер», – зазначив голова профспілки.

Нагадаємо, у жовтні на шахті у Червонограді загинув 62– річний гірник.

Раніше на шахті «Червоний партизан», що під контролем російських бойовиків «ЛНР», загинули дев’ятеро осіб і ще троє перебувають у важкому стані. Всього 19 осіб отримали різні травми. Аварія сталася через грубе порушення техніки безпеки, про яку знало керівництво шахти, а також генеральний директор так званого «ГУП «Східвугілля».