Уряд змушений перевести Луганську ТЕС із вугілля на газ

Росія блокує постачання вугілля на ТЕС залізничним шляхом, що спровокувало пошук альтернативи

Можливість заміщення вугілля газом, яку у п’ятницю запровадила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у першу чергу запроваджена саме для Луганської теплової електростанції. Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

«Через блокування Росією постачання вугілля залізничним шляхом, для цієї ТЕС немає наразі іншого способу забезпечити достатній запас палива, крім замінити вугілля на газ», – зазначається у повідомленні.

Наголошується, що стабільне забезпечення тепло- та електропостачанням — це головний пріоритет опалювального сезону.

Тож для реалізації такої можливості уряд 15 грудня ухвалив протокольне доручення Міненерго, НКРЕКП, Укренерго і Нафтогазу розробити відповідний механізм.

І саме тому, як уточнюється, НКРЕКП 17 грудня ухвалила рішення щодо запровадження відповідної допоміжної послуги.

Як інформує Міненерго, цей механізм забезпечить беззбитковість діяльності з виробництва електричної енергії на Луганській ТЕС під час використання у якості палива природного газу і буде застосовуватися тільки на період можливої відсутності у достатніх обсягах запасів вугілля на складах через дії РФ.

Використання такої допоміжної послуги на інших ТЕС наразі не планується, уточнюється у повідомленні.

Нагадаємо, що з 1 листопада 2021 року Росія заборонила поставки вугілля на Луганську ТЕС в рамках вугільної блокади України. Кабінет Міністрів з 2014 року так і не побудував залізничну колію 40 км до міста Щастя (Луганська область), через що місцева ТЕС залишається повністю залежною від поставок вугілля з Росії. Про це повідомив лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець.

Він заявив, що критична ситуація в регіоні виникла в першу чергу з вини уряду. «Тепер влада має забезпечити енергетиків газом за доступними цінами. Бо тепло має коштувати для всіх українців однаково», – зазначив нардеп.

Нагадаємо, Луганська ТЕС з 2014 року не має залізничного сполучення з рештою території України. Дві під’їдні колії проходять з окупованої території і зі сторони Росії. За 7 років «Укрзалізниця» попри обіцянки так і не збудувала залізничну колію до міста Щастя. Відтак місто і ТЕС повністю фізично залежні від залізничних поставок з території РФ. З 1 листопада 2021 року Росія заборонила поставки вугілля на Луганську ТЕС в рамках вугільної блокади України.

Експерти наголошують, що наслідком вугільної блокади Росії може бути знеструмлення стратегічних підприємства та об’єктів критичної інфраструктури області, а разом з тим сотень шкіл та дитячих садків, понад пів сотні медичних закладів.

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