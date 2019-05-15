Військові знищили на Донбасі позицію окупантів (відео з безпілотника)



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Бойова група К-2 зі складу 54 ОМБр в черговий раз провела майстерню операцію. За даними розвідки, двох окупантів знищено, двох - поранено, також знищені позиції і два міномети 120 мм і 82 мм

Українські військові з 54-ї бригади потужно вдарили по одній з позицій бойовиків вогнем та знищили ціль. Відповідне відео опублікував офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан «Штірліц» на своєму YouTube-каналі.

За його словами, в кінці квітня в результаті провокаційних обстрілів з забороненого озброєння російсько-окупаційними військами підрозділів ОС, було прийнято рішення про адекватну відповідь противнику і знищення їх позиції, звідки ведеться вогонь.

«Бойова група К-2 зі складу 54 ОМБр в черговий раз провела майстерню операцію. За даними розвідки, втрати серед окупантів склали дві людини незворотними (ліквідовані) і два санітарними (поранені), знищені позиції і два міномети 120 мм і 82 мм», - написав «Штірліц».

Як повідомлялось, у вівторок, 14 травня, бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Нагадаємо, у вівторок, 14 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув 25-річний військовослужбовець 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Антон Безверхний.