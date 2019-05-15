Бойовиків ОРДЛО лякають загостренням та годують обіцянками про підвищення зарплати



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За даними ГУР, в окремих підрозділах противника зростає рівень невдоволення діями кадрових офіцерів РФ, які встановлюють надмірні вимоги щодо забезпечення військової дисципліни, намагаючись забезпечити для себе отримання додаткових премій

Командування російсько-окупаційних військ посилює заходи з підвищення рівня бойової готовності з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ. При цьому, для підтримання військової дисципліни серед особового складу російськими пропагандистами розповсюджується викривлена та неправдива інформація щодо дій Об’єднаних сил і можливого загострення обстановки. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).

«Крім того, для підвищення мотивації особового складу передових підрозділів до проходження військової служби, російськими офіцерами поширюються чутки про збільшення з травня поточного року грошового забезпечення на 30%», - йдеться у повідомленні військової розвідки.

Разом з тим, за даними ГУР, в окремих підрозділах противника зростає рівень невдоволення сержантського і рядового складу діями російських кадрових офіцерів, які встановлюють надмірні вимоги щодо забезпечення т. зв. «пильності» та військової дисципліни, намагаючись у такий спосіб забезпечити для себе отримання додаткових преміальних виплат у вигляді заохочень від командування.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі псують російську зброю: розгорнуті окупантами станції радіоелектронної боротьби створили перешкоди застосуванню дронів гібридної армії, три з яких розбилися через втрату контролю управління.

Крім того, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

Напередодні ГУР повідомляло, що у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.