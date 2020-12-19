На Донбасі окупанти заблокували пропуск громадян через п’ять КПВВ

За рішенням командувача Об’єднаних сил усі КПВВ на лінії розмежування функціонують щоденно з 08.00 до 16.00

23 людини російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України

Російські окупаційні війська продовжують блокувати дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

Про це повідомляє пресцентр штабу Об’єднаних сил.

«Окупанти і надалі блокують дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка». Щоденно пропускні операції здійснюються лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська». В КПВВ «Новотроїцьке» пропуск відновлюється двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором», – зазначається у повідомленні.

За рішенням командувача Об’єднаних сил усі КПВВ на лінії розмежування функціонують щоденно з 08.00 до 16.00.

За тиждень прикордонники оформили в КПВВ »Станиця Луганська» до тимчасово окупованої території України – 5904 особи, на контрольовану територію – 5609 осіб. Через КПВВ «Новотроїцьке» – 208 громадян та 37 транспортних засобів проїхали в бік тимчасово окупованого Донецька, водночас 110 осіб та 15 транспортних засобів перетнули лінію розмежування на контрольовану територію. 23 людини російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України.

Цього тижня Міжнародний комітет Червоного Хреста доправив гуманітарний вантаж мешканцям тимчасово окупованої території України. Дві вантажівки з офісним та медичним обладнанням від міжнародної організації проїхали через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованого Донецька. Загальна вага гуманітарної допомоги склала понад 1 тонну.

Нагадуємо, що під час слідування з тимчасово окупованої території України проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.