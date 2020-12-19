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    Бойовики застосували 120-мм міномети поблизу Водяного

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    Бойовики застосували 120-мм міномети поблизу Водяного - Бойовики застосували 120-мм міномети поблизу Водяного
    Бойовики застосували 120-мм міномети поблизу Водяного

    Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає

    Протягом минулої доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

    Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

    «Так, поблизу Водяного на Приазов'ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік наших позицій з мінометів 120-го калібру. На цьому напрямку ворог вдруге за кілька тижнів вдався до дистанційного мінування українських позицій. Так, окупанти закинули 12 заборонених мін ПОМ-2, використавши ПКМ-1», – йдеться в повідомленні.

    Тричі противник порушив режим припинення вогню і неподалік Авдіївки. Для провокації наших воїнів спершу застосував ручний протитанковий та підствольний гранатомети, а згодом – стрілецьку зброю.

    На решті ділянок лінії розмежування ситуація залишається спокійною.

    «Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає. Українські військовослужбовці і надалі перебувають напоготові до імовірних провокацій ворога», – зазначили в ООС.

    Від початку поточної доби, 19 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

    Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
    Слава Україні!

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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