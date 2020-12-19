Бойовики застосували 120-мм міномети поблизу Водяного
Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає
Протягом минулої доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.
«Так, поблизу Водяного на Приазов'ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік наших позицій з мінометів 120-го калібру. На цьому напрямку ворог вдруге за кілька тижнів вдався до дистанційного мінування українських позицій. Так, окупанти закинули 12 заборонених мін ПОМ-2, використавши ПКМ-1», – йдеться в повідомленні.
Тричі противник порушив режим припинення вогню і неподалік Авдіївки. Для провокації наших воїнів спершу застосував ручний протитанковий та підствольний гранатомети, а згодом – стрілецьку зброю.
На решті ділянок лінії розмежування ситуація залишається спокійною.
«Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає. Українські військовослужбовці і надалі перебувають напоготові до імовірних провокацій ворога», – зазначили в ООС.
Від початку поточної доби, 19 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
Слава Україні!