Доба на Донбасі: один військовий поранений



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Бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є поранений

Противник застосував проти наших воїнів заборонені міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП

За минулу добу збройні формування Російської Федерації вкотре порушили зобов’язання щодо припинення вогню та 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

21 червня противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«Окрім того, збройні формування РФ здійснили обстріл населеного пункту в Донецькій області«, — повідомили у штабі.

«Для придушення вогневих засобів загарбників наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після чого ворог припинив свою активність«, — йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ«, поруч з населеними пунктами Кримське, Залізне та Шуми агресор застосував міномети 120-го та 82-го калібру. Окрім цього, противник використав проти наших воїнів станкові протитанкові гранатомети.

Активізувався ворог і неподалік Новотошківського, застосувавши при цьому 82-ох мм міномети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» загарбники три рази обстріляли позиції Об’єднаних сил неподалік Авдіївки з мінометів 120-го калібру, озброєння БМП, станкових протитанкових гранатометів, а також вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Проти оборонців Старогнатівки противник спочатку використав протитанкові ракетні комплекси, а згодом — гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

«Окрім того, російські окупанти застосувавши протитанковий ракетний комплекс «Корнет» калібру 152 мм, наразили на небезпеку цивільних жителів, які проживають поблизу лінії зіткнення в населеному пункті Бердянське. Протитанкова керована ракета вибухнула неподалік місцевої амбулаторії. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав», — повідомили військовослужбовці.

Зазначається, що внаслідок ворожої агресії один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Від початку поточної доби зафіксовано 7 випадків порушення режиму припинення вогню. Російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Хутора Вільний тричі відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також міномети 120-го калібру противник застосував біля Новотошківського, Оріхового та Голубівського. Крім того, оборонні укріплення наших військовослужбовців неподалік Попасної ворог обстріляв зі станкових протитанкових гранатометів.

За поточну добу один український захисник отримав поранення.

Втрати противника уточнюються.