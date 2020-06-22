Окупанти сьогодні вже 10 разів відкривали вогонь, є поранений



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На Донбасі поранено українського воїна

Від початку поточної доби на Донбасі зафіксовано 10 ворожих обстрілів. Внаслідок ворожого вогню дістав поранення один український військовий. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута.

«Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська значно активізувалися, до опівдня здійснивши вже 10 обстрілів наших оборонних позицій. Абсолютна більшість порушень противником режиму припинення вогню мала місце на луганському напрямку у нічний час та під ранок», - сказав Праута.

За його словами, тричі, з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів ворог відкривав вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил біля Хутора Вільного.

«Позиції наших військ неподалік Оріхового окупанти обстріляли двічі, використавши артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ті міномети, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Розриви мін 120-го калібру фіксували захисники Новозванівки і Новотошківського», - розповів Праута.

Праута додав, що поблизу Катеринівки противник випустив вісім мін з міномету 120-го калібру, вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів.

«Крім того, на ворожий обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї були змушені відповідати військовослужбовці Збройних сил України, які виконують бойові завдання неподалік Попасної», - сказав він.

За його словами, на донецькому напрямку близько 8-ї години ранку бойовики випустили протитанкову керовану ракету в районі Широкиного.

«За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів одного нашого воїна поранено», - зазначив Праута.