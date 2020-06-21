Війна на Донбасі. Російські окупанти вісім разів зривали режим припинення вогню



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Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, підкреслюють у Міноборони

Внаслідок ворожих обстрілів один військовий був поранений

Збройні формування РФ на Донбасі 8 разів за неділю, 21 червня, порушили режим тиші, внаслідок ворожих обстрілів один військовий був поранений.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

«Сьогодні збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення 120 та 82 мм міномети, а також гранатомети різних систем, БМП-1, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населених пунктів Залізне, Шуми та Кримське противник застосував міномети 120-го та 82-го калібру, а також використав проти українських військових станкові протитанкові гранатомети.

Уточнюється, що по обіді агресор активізувався і неподалік Новотошківського, застосувавши при цьому 82-ох мм міномети.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил неподалік Авдіївки з мінометів 120-го калібру, витративши 11 боєприпасів, 10 разів вистрілив з озброєння БМП, тричі – зі станкового протитанкового гранатомета, а також вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру», – наголошується у повідомленні.

Зазначається, що противник використав проти оборонців Старогнатівки спочатку протитанкові ракетні комплекси, а згодом – гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

«Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення», – інформують у Міноборони.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитися від продовження обстрілів.

«Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після чого загарбники припинили свою активність», – наголосили у МОУ.

Уточнюється, що на ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 режим тиші дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, підкреслюють у Міноборони.

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