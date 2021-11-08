Офіс президента єдиний хто не бачить загрозу зі сторони Росії

З політичного погляду спростування владою України американських журналістів – це просто дурість

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Офису президента следует прекратить дезинформировать украинское общество заявлениями об отсутствии концентрации российских войск. Пресс-секретарь президента Никифоров опроверг сообщения американских СМИ о концентрации российских войск на границах Украины и назвал их «элементом психологического и пропагандистского значения». Это заявление не отвечает обстановке и интересам Украины, это тот случай когда стоит промолчать, если не знаешь что надо правильно сказать.

7 ноября пресс-секретарь президента Никифоров в программе «Взгляд с Банковой» заявил:

«У Украины нет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления... На селекторном совещании президента выступал главнокомандующий Вооруженными силами Украины, который «не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить».

«Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдива ли она. Но Офис президента на данный момент не имеет никакой подтверждающей информации».

Чтобы дать оценку заявлениям Банковой, надо рассмотреть его в трех плоскостях:

Достоверны ли факты американских СМИ? Существует ли реальная военная угроза со стороны России прямо сейчас? Целесообразна ли такая политическая реакция президента Украины?

1. Американцы в качестве оснований для своих заявлений опубликовали фотографии развертывания соединений 1-й гвардейской танковой армии в районах в 250-300 км от границ с Украиной. Танковая дивизия преодолевает это расстояние за два дня своим ходом. Таким образом, говорить о том, что американцы говорят неправду – нельзя, их информация достоверна. Кому еще могут угрожать маневры российских войск в европейской части РФ?

Я благодарен американским СМИ за опубликованную информацию, нет оснований опровергать американцев. Россия развернула в апреле в Крыму 56-ю десантно-штурмовую бригаду, переформировав ее в новый полк. А в Волгограде в 330 км от Украины с апреля этого года быстро формирует новую 20-я мотострелковую дивизию, усиливая новую 150-ю дивизию, которая развернута в 20 км от границ с Украиной в 2017-м году. Рекомендую офису президента хотя бы ознакомиться с фактами, прежде чем что-то говорить о войне.

2. Да, угроза со стороны России вполне реальна. Угроза не большого вторжения и оккупации всей Украины, а угроза локальной наступательной операции, чтобы улучшить свои позиции, например, в районе Донецка, Горловки, Докучаевска и Мариуполя. Потому маневры российских войск близ границ Украины, безусловно, требуют, как минимум – информационной тревоги. Россия УЖЕ сосредоточила крупные силы для вторжения, УЖЕ сосредоточила крупные силы на Донбассе. Для сценария локальных боевых действий не надо сосредотачивать у наших границ миллионную армию.

Когда Никифоров сделал это некомпетентное заявление, под огнем российской артиллерии погиб воин 24-й бригады Виталий Павлисько (Никифоров это даже не упомянул). Так вот, если кто на Банковой еще способен оценить обстановку не по фейковым докладам Демченко и Ермака – у вас нет ни малейших оснований успокаивать самих себя. Для проведения локальных наступательных операций на Донбассе у Путина есть и мотив, и логика. Любая военная активность, любые переброски дополнительных сил близ границ для Украины – это повод для внимания и беспокойства и информационной кампании.

3. С политической точки зрения опровержение властями Украины американских журналистов – это просто глупость. Только благодаря активной поддержке западных СМИ, и в частности СМИ США, Украина в апреле этого года получила мощную политическую поддержку демократических стран. Всего 6 месяцев назад сам Зеленский просил американские СМИ освещать российскую военную угрозу, сам говорил о вторжении.

Так зачем же вы теперь опровергаете американские сигналы тревоги? Это же объективно. Это же прямо в интересах Украины, когда о войне с Россией говорят западные СМИ. Украине выгодно внимание западных СМИ к войне с Россией. Зачем же вы говорите о «пропагандистском давлении», если есть фото российских маневров?

Неграмотные заявления властей – это и есть «пропагандистское давление».

Джерело: блог Юрія Бутусова

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