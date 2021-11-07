На Донбасі загинув український військовий, ще двоє зазнали поранень

Один український захисник оримав поранення несумісні з життям

Окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів

Російсько-окупаційні війська від початку доби вісім разів порушили режим припинення вогню. Загинув один український військовий, ще двоє зазнали поранень, повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил у Facebook.

Зокрема, біля Павлополя ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. В районі населеного пункту Гнутове противник вів обстріл із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотного літального апарату здійснив скидання пострілів ВОГ-17. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти задіяли безпілотник та скинули постріл ВОГ-17.

Позиції українських воїнів біля Новозванівки та Причепилівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм. В бік Луганського ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів. В напрямку Пісків обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

«Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного пораненого – середньої важкості, іншого – задовільний», – поінформували в пресслужбі.

Підкреслюється, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Як раніше повідомлялося, видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, і зазначило, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.