  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Донбасі загинув український військовий, ще двоє зазнали поранень

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Один український захисник оримав поранення несумісні з життям - На Донбасі загинув український військовий, ще двоє зазнали поранень
    Один український захисник оримав поранення несумісні з життям
    фото з відкритих джерел

    Окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів

    Російсько-окупаційні війська від початку доби вісім разів порушили режим припинення вогню. Загинув один український військовий, ще двоє зазнали поранень, повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил у Facebook.

    Зокрема, біля Павлополя ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. В районі населеного пункту Гнутове противник вів обстріл із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотного літального апарату здійснив скидання пострілів ВОГ-17. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти задіяли безпілотник та скинули постріл ВОГ-17.

    Позиції українських воїнів біля Новозванівки та Причепилівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм. В бік Луганського ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів. В напрямку Пісків обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.

    Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

    «Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного пораненого – середньої важкості, іншого – задовільний», – поінформували в пресслужбі.

    Підкреслюється, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

    Як раніше повідомлялося, видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, і зазначило, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

    Читайте також: Суд дав дев’ять років тюрми командиру взводу «ДНР», який боїться повертатися в Україну
    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас обстріл смерть військові озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Донбасі загинув український військовий, ще двоє зазнали поранень