  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Війна на Донбасі: Лавров висунув США умову

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Глава МЗС Росії Сергій Лавров наполягає на виконанні&nbsp;&laquo;Мінська-2&raquo; - Війна на Донбасі: Лавров висунув США умову
    Глава МЗС Росії Сергій Лавров наполягає на виконанні «Мінська-2»
    фото: kommersant

    РФ не обговорює жодних нових дат щодо проведення зустрічі у «нормандському форматі»

    Врегулювання конфлікту на Донбасі могло б прискоритися, якби Вашингтон змусив Київ поважати позицію США та Радбезу ООН щодо дотримання «Мінська-2». Таку умову назвав глава МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє «Тасс».

    Глава МЗС Росії також розповів, що жодних нових дат щодо проведення зустрічі у «нормандському форматі» щодо врегулювання ситуації на Донбасі не обговорюється.

    «Нам показушні виступи не потрібні... У нас 11 листопада нічого не буде, якихось нових дат ми не обговорюємо», – зазначив Лавров.

    До слова, американський офіцер запропонував спосіб боротьби із Росією у Чорному морі.

    Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров занервував через американський есмінець у Чорному морі.

    Нагадаємо, зустріч лідерів країн «Нормандської четвірки» могла б відбутися за умов, якби Росія визнала себе стороною конфлікту. Інакше усі розмови про це нагадують «танці шаманів навколо багаття», заявив у розмові з «Главкомом» член ТКГ від України, виходець з Донецьку Сергій Гармаш.

    Президент України Володимир Зеленський розраховує на найскорішу зустріч із лідерами «нормандської четвірки». За його словами, це єдиний спосіб завершити війну на сході України.

    Раніше відбулася розмова Зеленського з Макроном і Меркель з приводу нормандського формату

    Як раніше повідомлялося, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що Україна не допустить участь представників терористичних фейкових «Л/ДНР» до перемовин політичних радників лідерів «нормандського формату».

    До слова, президент Володимир Зеленський розглядає «Нормандський формат» як один із майданчиків для порушення питання щодо загроз від проєкту «Північний потік – 2».

    Читайте також: «Нормандська зустріч». Хто тут союзник, а хто – ворог?
    Теги: Нормандський формат МЗС Росія Донбас США війна Сергій Лавров Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Війна на Донбасі: Лавров висунув США умову