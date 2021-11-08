Війна на Донбасі: Лавров висунув США умову

РФ не обговорює жодних нових дат щодо проведення зустрічі у «нормандському форматі»

Врегулювання конфлікту на Донбасі могло б прискоритися, якби Вашингтон змусив Київ поважати позицію США та Радбезу ООН щодо дотримання «Мінська-2». Таку умову назвав глава МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє «Тасс».

Глава МЗС Росії також розповів, що жодних нових дат щодо проведення зустрічі у «нормандському форматі» щодо врегулювання ситуації на Донбасі не обговорюється.

«Нам показушні виступи не потрібні... У нас 11 листопада нічого не буде, якихось нових дат ми не обговорюємо», – зазначив Лавров.

До слова, американський офіцер запропонував спосіб боротьби із Росією у Чорному морі.

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров занервував через американський есмінець у Чорному морі.

Нагадаємо, зустріч лідерів країн «Нормандської четвірки» могла б відбутися за умов, якби Росія визнала себе стороною конфлікту. Інакше усі розмови про це нагадують «танці шаманів навколо багаття», заявив у розмові з «Главкомом» член ТКГ від України, виходець з Донецьку Сергій Гармаш.

Президент України Володимир Зеленський розраховує на найскорішу зустріч із лідерами «нормандської четвірки». За його словами, це єдиний спосіб завершити війну на сході України.

Раніше відбулася розмова Зеленського з Макроном і Меркель з приводу нормандського формату

Як раніше повідомлялося, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що Україна не допустить участь представників терористичних фейкових «Л/ДНР» до перемовин політичних радників лідерів «нормандського формату».

До слова, президент Володимир Зеленський розглядає «Нормандський формат» як один із майданчиків для порушення питання щодо загроз від проєкту «Північний потік – 2».