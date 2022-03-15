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    Події в Україні

    На Донеччині прикордонники відбили колону ворожої бронетехніки

    Вояки з РФ втратили техніку та відступили - На Донеччині прикордонники відбили колону ворожої бронетехніки
    Вояки з РФ втратили техніку та відступили
    фото: ДПСУ

    Вороги спробували атакувати і отримали по зубах

    Сьогодні на Донеччині рашисти спробували атакувати позицію прикордонників. Однак наші захисники відбили рашистів і здобули у бою трофеї. Про це інформує Державна прикордонна служба України у Facebook.

    Колона ворожої бронетехніки не змогла пройти через позицію прикордонників.

    «Загарбники відкрили вогонь в напрямку військовослужбовців Держприкордонслужби, яких підтримали артою побратими зі Збройних сил України. Втративши танк та бронемобіль «Тигр», рашисти здійснили один зі своїх улюблених маневрів – розвернулися і чкурнули за курсом «російського військового корабля», – йдеться повідомленні.

    Прикордонники з побратимами з інших структур сил оборони продовжують стримувати вороже вторгнення та вичищати українську землю від рашистської нечисті.

    Нагадаємо, на Донеччині рашисти втратили 150 солдатів і два танки через невдалий наступ.

    Також на Донеччині рашисти втратили 150 солдатів і два танки через невдалий наступ.

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    Теги: прикордонники Донеччина військова техніка Facebook
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    На Донеччині прикордонники відбили колону ворожої бронетехніки