На Донеччині прикордонники відбили колону ворожої бронетехніки

Вороги спробували атакувати і отримали по зубах

Сьогодні на Донеччині рашисти спробували атакувати позицію прикордонників. Однак наші захисники відбили рашистів і здобули у бою трофеї. Про це інформує Державна прикордонна служба України у Facebook.

Колона ворожої бронетехніки не змогла пройти через позицію прикордонників.

«Загарбники відкрили вогонь в напрямку військовослужбовців Держприкордонслужби, яких підтримали артою побратими зі Збройних сил України. Втративши танк та бронемобіль «Тигр», рашисти здійснили один зі своїх улюблених маневрів – розвернулися і чкурнули за курсом «російського військового корабля», – йдеться повідомленні.

Прикордонники з побратимами з інших структур сил оборони продовжують стримувати вороже вторгнення та вичищати українську землю від рашистської нечисті.

Нагадаємо, на Донеччині рашисти втратили 150 солдатів і два танки через невдалий наступ.

Також на Донеччині рашисти втратили 150 солдатів і два танки через невдалий наступ.

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