«Возять людей замість цигарок». Прикордонники розповіли, як війна вплинула на контрабанду
«Шахраї беруть по $2,5–3 тис. за переправлення за кордон чоловіків, та ще й просять передплату»
Наразі контрабандисти перекваліфіковуються з перевезення цигарок на незаконне перевезення людей. Про це розповів «Главкому» помічник голови Державної прикордонної служби та її речник Андрій Демченко.
«За ці два тижні по всій ділянці західного кордону було невелике переміщення тютюнових виробів. Але набагато менше, аніж це було до повномасштабного вторгнення. Ми не виключаємо, що контрабандисти просто можуть перекваліфікуватися з перевезення цигарок на людей», – сказав Демченко.
Речник Державної прикордонної служби зазначив, що створюються різні інформаційні ресурси, особливо телеграм-канали, де шахраї пропонують людям потрапити в країни Європи, оминувши пункти пропуску.
«Я бачив, що за це шахраї беруть по $2,5–3 тис. та ще й просять передплату. А чи отримає людина потім так звану послугу – невідомо. До того ж, ми затримуємо всі групи, які намагаються таким чином нелегально перетнути кордон. Для порушників в такому випадку передбачено адміністративну відповідальність, а от для організаторів – кримінальна. І вже є такі випадки, це відбувається мало не щодня», – сказав Демченко.
Зазначимо, прикордонники не радять залишати Україну через Польщу і пропонують виїжджати з країни через Молдову, Румунію і Словаччину.
Додамо, Міністерство інфраструктури України вже розширює список тих чоловіків призовного віку, що можуть виїхати за межі країни.