«Возять людей замість цигарок». Прикордонники розповіли, як війна вплинула на контрабанду

«Шахраї беруть по $2,5–3 тис. за переправлення за кордон чоловіків, та ще й просять передплату»

Наразі контрабандисти перекваліфіковуються з перевезення цигарок на незаконне перевезення людей. Про це розповів «Главкому» помічник голови Державної прикордонної служби та її речник Андрій Демченко.

«За ці два тижні по всій ділянці західного кордону було невелике переміщення тютюнових виробів. Але набагато менше, аніж це було до повномасштабного вторгнення. Ми не виключаємо, що контрабандисти просто можуть перекваліфікуватися з перевезення цигарок на людей», – сказав Демченко.