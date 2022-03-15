Захисники Луганщини знищили три російські танки та одну бойову машину

На Луганщині воїни 24 ОМБр імені короля Данила знищили три танки Т-72 та одну БМП-3

Техніку знищили разом з ворожими екіпажами

На Луганщині захисники знищили три російські танки та одну бойову машину піхоти разом з ворожими екіпажами. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам. На Луганщині воїни 24 ОМБр імені короля Данила знищили три танки Т-72 та одну БМП-3 разом з ворожими екіпажами», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бійці окремого загону спеціального призначення «Азов» ліквідували генерал-майора російських військ.

Нагадаємо, військові біля Чернігова ліквідували реактивну систему залпового вогню окупантів. Раніше повідомлялося, що сили опору України ліквідували ще одного російського генерала. Мова йде про генерала-майора Андрія Колеснікова. Раніше ми повідомляли, що ЗСУ збили ще одного льотчика, який раніше бомбив Сирію. Військові збили важкий винищувач Су-30СМ, яким керував російський окупант, учасник операції в Сирії, заступник командира 31 ІАП, підполковник 44-річний Олексій Хасанов.