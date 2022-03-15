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    Події в Україні

    Захисники Луганщини знищили три російські танки та одну бойову машину

    На Луганщині воїни 24 ОМБр імені короля Данила знищили три танки Т-72 та одну БМП-3 - Захисники Луганщини знищили три російські танки та одну бойову машину
    На Луганщині воїни 24 ОМБр імені короля Данила знищили три танки Т-72 та одну БМП-3
    фото: пресслужба ООС

    Техніку знищили разом з ворожими екіпажами

    На Луганщині захисники знищили три російські танки та одну бойову машину піхоти разом з ворожими екіпажами. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам. На Луганщині воїни 24 ОМБр імені короля Данила знищили три танки Т-72 та одну БМП-3 разом з ворожими екіпажами», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, бійці окремого загону спеціального призначення «Азов» ліквідували генерал-майора російських військ.

    Нагадаємо, військові біля Чернігова ліквідували реактивну систему залпового вогню окупантів. Раніше повідомлялося, що сили опору України ліквідували ще одного російського генерала. Мова йде про генерала-майора Андрія Колеснікова. Раніше ми повідомляли, що ЗСУ збили ще одного льотчика, який раніше бомбив Сирію. Військові збили важкий винищувач Су-30СМ, яким керував російський окупант, учасник операції в Сирії, заступник командира 31 ІАП, підполковник 44-річний Олексій Хасанов.

    Теги: Росія ЗСУ війна військові військова техніка #stoprussia
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    Захисники Луганщини знищили три російські танки та одну бойову машину