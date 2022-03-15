На Донеччині рашисти втратили 150 солдатів і два танки через невдалий наступ

На Донецькому напрямку військові відбили наступ: знищено близько 150 окупантів

Окупанти намагалися атакувати відразу на декількох напрямках

Сьогодні, 14 березня, російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону українських захисників відразу на декількох напрямках. Ворог зазнав чималих втрат. Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.

«Наші воїни успішно відбили всі атаки загарбників. Загальні втрати противника склали: близько 150 одиниць живої сили, два танки, сім БМП та один БТР. Після невдалих спроб окупанти припинили наступальні дії та відступили», – йдеться в повідомленні.

Також протягом дня українська авіація та артилерія наносила вогневе ураження по скупченню військової техніки та колонам ворога. Зокрема, артилерійським вогнем була знищена колона забезпечення, а саме – 12 одиниць автомобільної техніки.

Зазнавши втрат батальйонні тактичні групи 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ відступили.

Нагадаємо, дані з Пентагону також стверджують, що наступ РФ зупинений майже на всіх напрямках.

Також Арестович спрогнозував, як найближчим часом будуть розвиватися події у війні з РФ.

Згідно з інформацією розслідувачів, угода про припинення війни може бути підписана через 2-3 дні – Bellingcat.

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