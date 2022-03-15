  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Донеччині рашисти втратили 150 солдатів і два танки через невдалий наступ

    На Донецькому напрямку військові відбили наступ: знищено близько 150 окупантів - На Донеччині рашисти втратили 150 солдатів і два танки через невдалий наступ
    На Донецькому напрямку військові відбили наступ: знищено близько 150 окупантів
    фото з відкритих джерел

    Окупанти намагалися атакувати відразу на декількох напрямках

    Сьогодні, 14 березня, російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону українських захисників відразу на декількох напрямках. Ворог зазнав чималих втрат. Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.

    «Наші воїни успішно відбили всі атаки загарбників. Загальні втрати противника склали: близько 150 одиниць живої сили, два танки, сім БМП та один БТР. Після невдалих спроб окупанти припинили наступальні дії та відступили», – йдеться в повідомленні.

    Також протягом дня українська авіація та артилерія наносила вогневе ураження по скупченню військової техніки та колонам ворога. Зокрема, артилерійським вогнем була знищена колона забезпечення, а саме – 12 одиниць автомобільної техніки.

    Зазнавши втрат батальйонні тактичні групи 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ відступили.

    Нагадаємо, дані з Пентагону також стверджують, що наступ РФ зупинений майже на всіх напрямках.

    Також Арестович спрогнозував, як найближчим часом будуть розвиватися події у війні з РФ.

    Згідно з інформацією розслідувачів, угода про припинення війни може бути підписана через 2-3 дні – Bellingcat.

    Читайте також:
    Теги: окупанти війна Донеччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Донеччині рашисти втратили 150 солдатів і два танки через невдалий наступ