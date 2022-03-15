Рашисти обстріляли Одещину з кораблів та літаків

Ворог стріляв з авіації та корабельної артилерії

Російські загарбники вдалися до обстрілу з авіації та корабельної артилерії двох населених пунктів в Одеській області. Є поранені серед українських захисників, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«З ранку по одному із наших населених пунктів (Одеської області -ред.) були нанесені ракетні удари ворожою авіацією та кораблями. Маємо двох поранених Близько 14:00 по іншому населеному пункту, противник відкрив вогонь із корабельної артилерії використавши близько 90 снарядів. Але наші воїни гідно тримають оборону», – заявив Марченко.

Французький філософ Бернар-Анрі Леві, які перебуває з візитом на Одещині, розповів, що близько 19:30 росіяни атакували з кораблів село Мирне поблизу держкордону з Молдовою.

Just now, few minutes ago, a missile on Myrne, midway between #Odessa and the border with Moldavia.#Myrne is just a poor village in #Ukraine. No military target of any sort. Pure cruelty of #Putin’s army, losing the war pic.twitter.com/GGZkWPHjuJ — Bernard-Henri Lévy (@BHL) March 15, 2022





13 березня в РНБО попереджали, що рашисти готуються висадити десант в Одесі. «Зараз є велике бажання почати десантування на території Одеси та Одеської області. Але їх там чекають, і легкої прогулянки у них там не буде. Ми розуміємо, що там відбувається. Ситуація там під контролем, там є кому їх зустрічати», – додав секретар Радбезу.

Нагадаємо, окупанти намагаються обійти Миколаїв і напасти на Одесу: дані британської розвідки.

Раніше приблизно 600 російських морпіхів відмовилися атакувати Одесу.

Як відомо, 10 березня кораблі російського флоту відійшли від Одеси назад в окупований Крим.