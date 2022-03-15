  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Рашисти обстріляли Одещину з кораблів та літаків

    Росіяни випустили близько 90 снарядів з корабельної артилерії&nbsp; - Рашисти обстріляли Одещину з кораблів та літаків
    Росіяни випустили близько 90 снарядів з корабельної артилерії 
    фото: ДСНС

    Ворог стріляв з авіації та корабельної артилерії

    Російські загарбники вдалися до обстрілу з авіації та корабельної артилерії двох населених пунктів в Одеській області. Є поранені серед українських захисників, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

    «З ранку по одному із наших населених пунктів (Одеської області -ред.) були нанесені ракетні удари ворожою авіацією та кораблями. Маємо двох поранених Близько 14:00 по іншому населеному пункту, противник відкрив вогонь із корабельної артилерії використавши близько 90 снарядів. Але наші воїни гідно тримають оборону», – заявив Марченко.

    Французький філософ Бернар-Анрі Леві, які перебуває з візитом на Одещині, розповів, що близько 19:30 росіяни атакували з кораблів село Мирне поблизу держкордону з Молдовою.


    13 березня в РНБО попереджали, що рашисти готуються висадити десант в Одесі. «Зараз є велике бажання почати десантування на території Одеси та Одеської області. Але їх там чекають, і легкої прогулянки у них там не буде. Ми розуміємо, що там відбувається. Ситуація там під контролем, там є кому їх зустрічати», – додав секретар Радбезу.

    Нагадаємо, окупанти намагаються обійти Миколаїв і напасти на Одесу: дані британської розвідки.

    Раніше приблизно 600 російських морпіхів відмовилися атакувати Одесу.

    Як відомо, 10 березня кораблі російського флоту відійшли від Одеси назад в окупований Крим.

    Теги: Крим окупанти обстріл Одещина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти обстріляли Одещину з кораблів та літаків