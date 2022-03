Рашисти обстріляли Одещину з кораблів та літаків

Російські загарбники вдалися до обстрілу з авіації та корабельної артилерії двох населених пунктів в Одеській області. Є поранені серед українських захисників, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«З ранку по одному із наших населених пунктів (Одеської області -ред.) були нанесені ракетні удари ворожою авіацією та кораблями. Маємо двох поранених Близько 14:00 по іншому населеному пункту, противник відкрив вогонь із корабельної артилерії використавши близько 90 снарядів. Але наші воїни гідно тримають оборону», – заявив Марченко.

Французький філософ Бернар-Анрі Леві, які перебуває з візитом на Одещині, розповів, що близько 19:30 росіяни атакували з кораблів село Мирне поблизу держкордону з Молдовою.

Just now, few minutes ago, a missile on Myrne, midway between #Odessa and the border with Moldavia.#Myrne is just a poor village in #Ukraine. No military target of any sort. Pure cruelty of #Putin’s army, losing the war pic.twitter.com/GGZkWPHjuJ