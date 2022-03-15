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    Кримінал

    Рашисти у Маріуполі взяли у заручники лікарів та пацієнтів

    Машини до лікарні не можуть під&rsquo;їхати вже дві доби - Рашисти у Маріуполі взяли у заручники лікарів та пацієнтів
    Машини до лікарні не можуть під’їхати вже дві доби
    фото: КНП ОЛІЛ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь»

    Медпрацівники та пацієнти з обласної лікарні інтенсивного лікування не можуть вийти, вони сидять у підвалі

    У Маріуполі російські окупанти взяли у заручники лікарів та пацієнтів. Таку звістку встиг передати один з працівників лікарні, повідомляє керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Клименко.

    За його словами, медпрацівники та пацієнти з обласної лікарні інтенсивного лікування не можуть вийти, вони сидять у підвалі.

    «З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо у підвалі. Машини до лікарні не можуть під’їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки. До нашої лікарні росіяни нагнали 400 осіб із сусідніх будинків», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що днями російські окупанти практично зруйнували лікарню, в основному корпусі від бомбардувань впали плити перекриття. Однак, персонал і пацієнти продовжували перебувати у підвальному приміщенні.

    «Російським нелюдам мало руйнувань – тепер вони зробили із людей заручників. Звертаюся до міжнародних правозахисних організацій з вимогою відреагувати на ці злісні порушення норм і звичаїв війни, на ці кричущі злочини проти людяності. Росія і кожен її громадянин, причетний до злочинів в Україні, має бути покараний!», – пише Кириленко.

    Раніше повідомлялося, що із Маріуполя відкривається гуманітарний коридор для приватного транспорту.

    Наразі відомо, що із Маріуполя сьогодні виїхало дві тисячі автівок, ще дві стоять на виїзді.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Донеччина заручники злочини проти людяності
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    Рашисти у Маріуполі взяли у заручники лікарів та пацієнтів