ЗСУ знищили «Зоопарк» за понад $10 млн

ЗСУ знищили 34 одиниці військової техніки окупантів

Українські військові знищили російський РЛС «Зоопарк», який коштує понад $10 млн. Про це заявив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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«З цінного знищено російський «Зоопарк», який коштує понад $10 млн. Також за останні три доби понад десять окупантів здалися в полон», – розповів він.

Крім того, за словами спікера, загальні втрати ворога за добу склали 615 осіб. Також знищено 34 одиниці військової техніки.

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«Зокрема, шість танків, сім ББМ, сім артсистем, дев’ять БПЛА, п’ять одиниць автомобільної та спеціальної техніки», – додав Штупун.

Нагадаємо, втрати Росії у війні проти України збільшилися на 90%. Цьому передували штурми окупантів у районі Авдіївки.

До слова, російські війська можуть урізноманітнити поєднання ракет, керованих бомб і безпілотників, щоб знайти прогалини в українській протиповітряній обороні перед ударами взимку.