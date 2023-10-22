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ЗСУ знищили «Зоопарк» за понад $10 млн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ знищили «Зоопарк» за понад $10 млн
Вартість РЛС «Зоопарк» перевищує позначку в $10 млн
фото з відкритих джерел

ЗСУ знищили 34 одиниці військової техніки окупантів

Українські військові знищили російський РЛС «Зоопарк», який коштує понад $10 млн. Про це заявив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

«З цінного знищено російський «Зоопарк», який коштує понад $10 млн. Також за останні три доби понад десять окупантів здалися в полон», – розповів він.

Крім того, за словами спікера, загальні втрати ворога за добу склали 615 осіб. Також знищено 34 одиниці військової техніки.

«Зокрема, шість танків, сім ББМ, сім артсистем, дев’ять БПЛА, п’ять одиниць автомобільної та спеціальної техніки», – додав Штупун.

Нагадаємо, втрати Росії у війні проти України збільшилися на 90%. Цьому передували штурми окупантів у районі Авдіївки.

До слова, російські війська можуть урізноманітнити поєднання ракет, керованих бомб і безпілотників, щоб знайти прогалини в українській протиповітряній обороні перед ударами взимку.

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Теги: війна ЗСУ військова техніка окупанти

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