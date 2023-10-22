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Мертва земля: десантники показали звільнену від окупантів Кліщіївку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мертва земля: десантники показали звільнену від окупантів Кліщіївку
Українська армія звільнила Кліщіївку в середині вересня
фото з відкритих джерел

Село зруйноване вщент

Зруйновані будинки, вирви від снарядів та залишки розбитої техніки. Такий вигляд зараз має звільнена Кліщіївка. Відповідне відео оприлюднила 80-та окрема десантно-штурмова бригада.

«Суцільні руїни… Мертва земля. Кліщіївка. Ще одна яскрава картина, яка відображає те, що залишає по собі «руський мір». Ще один доказ чергового злочину проти людства. Ще одна причина ніколи не забувати все скоєне окупантом на нашій землі», – ідеться у підписі до відео.

Нагадаємо, в середині вересня українська армія звільнила Кліщіївку Донецької області.

Визволивши Кліщіївку на Донеччині, Збройні сили України отримали плацдарм, який дозволить розвивати наступальні дії.

Теги: земля армія картина відео війна

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