ЗСУ пояснили, чому окупантам важливо захопити Авдіївку

Ворог втратив майже 300 одиниць техніки, а втрати в живій силі – більш як 3000 осіб

Місто Авдіївка Донецької області є єдиним шансом для росіян, щоб показати перемогу. Однак окупаційні війська зазнають значних втрат. Про це заявив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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«Їм важливо захопити Авдіївку, бо це єдиний шанс на даний момент, де вони можуть показати хоч якусь перемогу. Іншого варіанту у них немає», – заявив він.

За словами Штупуна, росіяни зібрали і кинули все, що є на Авдіївському напрямку, на штурм Авдіївки.

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«Плюс це певні висоти, які в стратегічному плані є ласими для ворога. Але ворог отримує по зубах. Наразі чотири доби поспіль зростають втрати ворога. Ворог втратив майже 300 одиниць техніки, а втрати в живій силі – більш як 3000 осіб», – додав він.

Як повідомлялося, російські окупанти використовують фосфор під час ведення наступальних дій у районі Авдіївки Донецької області.

Нагадаємо, російські загарбники вже третій день ведуть наступальні дії в районі Авдіївки у Донецькій області, бої не вщухають. Їхня мета зрозуміла – оточити місто з півдня та півночі.

До слова, в Авдіївці на Донеччині четверту добу не вщухають пекельні бої. Рашисти посилили обстріли, намагаються просуватися вперед за допомогою броньованої техніки, однак Збройні сили України тримають свої позиції.

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Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, схоже, що Росія почала «оновлений наступ» проти українських військ в східній частині країни.