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ЗСУ пояснили, чому окупантам важливо захопити Авдіївку

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, чому окупантам важливо захопити Авдіївку
фото з відкритих джерел

Ворог втратив майже 300 одиниць техніки, а втрати в живій силі – більш як 3000 осіб

Місто Авдіївка Донецької області є єдиним шансом для росіян, щоб показати перемогу. Однак окупаційні війська зазнають значних втрат. Про це заявив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

«Їм важливо захопити Авдіївку, бо це єдиний шанс на даний момент, де вони можуть показати хоч якусь перемогу. Іншого варіанту у них немає», – заявив він.

За словами Штупуна, росіяни зібрали і кинули все, що є на Авдіївському напрямку, на штурм Авдіївки.

«Плюс це певні висоти, які в стратегічному плані є ласими для ворога. Але ворог отримує по зубах. Наразі чотири доби поспіль зростають втрати ворога. Ворог втратив майже 300 одиниць техніки, а втрати в живій силі – більш як 3000 осіб», – додав він.

Як повідомлялося, російські окупанти використовують фосфор під час ведення наступальних дій у районі Авдіївки Донецької області. 

Нагадаємо, російські загарбники вже третій день ведуть наступальні дії в районі Авдіївки у Донецькій області, бої не вщухають. Їхня мета зрозуміла – оточити місто з півдня та півночі.

До слова, в Авдіївці на Донеччині четверту добу не вщухають пекельні бої. Рашисти посилили обстріли, намагаються просуватися вперед за допомогою броньованої техніки, однак Збройні сили України тримають свої позиції.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, схоже, що Росія почала «оновлений наступ» проти українських військ в східній частині країни. 

Теги: штурм наступ ворог втрати Авдіївка росія

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