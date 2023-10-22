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За добу відбулося понад 80 бойових зіткнень – Генштаб

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
За добу відбулося понад 80 бойових зіткнень – Генштаб
ЗСУ відбили атаки окупантів на шести напрямках
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 22 жовтня

Триває 606-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 22 жовтня.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили понад 10 атак ворога в районах Білогорівки Луганської області, Серебрянського лісу та Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Васюківка та Андріївка Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Авдіївки, Степового, Тоненького та Первомайського Донецької області. Тут Силами оборони відбито понад 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Красногорівки та Побєди Донецької області, де українськими воїнами відбито понад 20 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 7 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: ЗСУ війна ворог Генштаб

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