Наступ окупантів на Авдіївку: генерал розповів про тактику ворога

Росіяни намагається зайти з півдня і півночі і все більше кидають ресурсів на оточення міста

Російські війська, зазнаючи невдач під час наступу на Авдіївку, розбиваються на невеликі групи і намагаються секторально рухатися, щоб щільніше оточити місто. Про це розповів генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр. Микола Маломуж в етері телеканалу «Еспресо».

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«Фактично, ми знецінюємо всі удари, і тепер ворог змушений не тільки зупинитися, а й припинити активні масові контратаки... Я думаю, що цей формат ми витримаємо. Зараз ЗСУ знищують передові частини окупантів, щоб підтягнути системи нападу ворога. Їх знищення є передумовою не лише захисту Авдіївки, а можливо, наступу», – вважає Маломуж.

За його словами, росіяни намагається зайти з півдня і півночі і все більше кидають ресурсів на оточення міста.

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«Усе більше й більше накопичується сил. Спочатку було додатково три бригади, зараз ряд штурмових бригад, особливо високопрофесійна окрема бригада, яка приймала участь на інших напрямках», – повідомив Маломуж.

Нагадаємо, поблизу Авдіївки на Донеччині окупанти почали використовувати тактику «кротів» – щоб підібратись непомітно до позицій Збройних сил України, вони риють тунелі.

До слова, триває 606-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень.