Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Наступ окупантів на Авдіївку: генерал розповів про тактику ворога

Надія Карбунар
glavcom.ua
Наступ окупантів на Авдіївку: генерал розповів про тактику ворога
Зараз ЗСУ знищують передові частини окупантів, щоб підтягнути системи нападу ворога
фото з відкритих джерел

Росіяни намагається зайти з півдня і півночі і все більше кидають ресурсів на оточення міста

Російські війська, зазнаючи невдач під час наступу на Авдіївку, розбиваються на невеликі групи і намагаються секторально рухатися, щоб щільніше оточити місто. Про це розповів генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр. Микола Маломуж в етері телеканалу «Еспресо».

«Фактично, ми знецінюємо всі удари, і тепер ворог змушений не тільки зупинитися, а й припинити активні масові контратаки... Я думаю, що цей формат ми витримаємо. Зараз ЗСУ знищують передові частини окупантів, щоб підтягнути системи нападу ворога. Їх знищення є передумовою не лише захисту Авдіївки, а можливо, наступу», – вважає Маломуж.

За його словами, росіяни намагається зайти з півдня і півночі і все більше кидають ресурсів на оточення міста.

«Усе більше й більше накопичується сил. Спочатку було додатково три бригади, зараз ряд штурмових бригад, особливо високопрофесійна окрема бригада, яка приймала участь на інших напрямках», – повідомив Маломуж.

Нагадаємо, поблизу Авдіївки на Донеччині окупанти почали використовувати тактику «кротів» – щоб підібратись непомітно до позицій Збройних сил України, вони риють тунелі.

До слова, триває 606-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень.

Читайте також: Битва за Авдіївку: важкі втрати росіян
Теги: місто ворог росіяни окупанти втрати

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розвідка вважає, що РФ від початку вторгнення втратила від 150 до 190 тис. солдатів убитими та пораненими
Британська розвідка повідомила, як штурм Авдіївки вплинув на втрати окупантів
Сьогодні, 11:12
Путіну все одно, скільки загине українців та російських військових у намаганнях захопити Авдіївку
Банкова пояснила, навіщо Путін намагається захопити Авдіївку
Вчора, 21:17
Українські воїни стримують ворога біля Авдіївки
Окупанти риють тунелі поблизу Авдіївки, військовий пояснив задум РФ
Вчора, 16:18

Події в Україні

На Донеччині ЗСУ за один бій знищили дев’ять одиниць ворожої техніки (відео)
На Донеччині ЗСУ за один бій знищили дев’ять одиниць ворожої техніки (відео)
Повітряні сили повідомили, як окупанти обстрілюватимуть Україну взимку
Повітряні сили повідомили, як окупанти обстрілюватимуть Україну взимку
New York Times назвав три види зброї, яких однаково потребують Україна та Ізраїль
New York Times назвав три види зброї, яких однаково потребують Україна та Ізраїль
Наступ окупантів на Авдіївку: генерал розповів про тактику ворога
Наступ окупантів на Авдіївку: генерал розповів про тактику ворога
Мертва земля: десантники показали звільнену від окупантів Кліщіївку
Мертва земля: десантники показали звільнену від окупантів Кліщіївку
ЗСУ розкрили, чим «хворіють» окупанти на Херсонщині
ЗСУ розкрили, чим «хворіють» окупанти на Херсонщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Візит Путіна в Китай: розвідка розповіла про наслідки
9110
У Росії з’явилася нова форма мобілізації: розвідка розкрила подробиці
9069
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8763
Скандальний Кацуба, який відкупився від тюрми, таємно добивається повного виправдання
7697
Мобілізація в Україні: розвідка зробила заяву
5986
Митрополит Московської церкви в Молдові Володимир написав гнівного листа патріарху Кирилу

Новини

За добу відбулося понад 80 бойових зіткнень – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Російська атака на Харківщину, її наслідки: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 03:51
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Переговори про повернення Москви до зернових угод не мають сенсу, – експерти
Вчора, 13:39
Понад 100 боїв за добу: ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Вчора, 07:08

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту