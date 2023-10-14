Росія оголосила про кінець контрнаступу України

Небензя заявив, що окупаційні війська перейшли в активний наступ

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що контрнаступ українських сил закінчився безуспішно. Таке твердження він оголосив під час засідання Ради Безпеки ООН.

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За його словами, «війська РФ вже кілька днів як перейшли до активних бойових дій майже по всьому фронту». Тому, вважає Небензя, «український контрнаступ закінчено».

Нагадаємо, за поблажливими оцінками кремлівського диктатора Володимира Путіна, український контрнаступ «провалився» ще в липні. Проте ЗСУ продовжують проривати ешелоновану оборону росіян на півдні та сході, паралельно влаштовуючи гучні сюрпризи в Криму та «глибинних» російських регіонах. Z-пабліки та пропагандисти тим часом готують свою аудиторію вже до «великого російського наступу» імені голови Генштабу РФ Валерія Герасимова. Він нібито запланований на осінь-зиму, коли Україна буде особливо вразливою, і під чобіт агресора можуть потрапити не тільки досі неконтрольовані ним «нові території РФ», а й Одеса, Миколаїв, Харків та інші міста, куди намагається дотягнутися «руський мир». А за даними видання Newsweek, оприлюдненими ще у серпні, російські війська готують кульмінацію наступу, що розпочнеться восени, на весну.

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Українські військові та експерти вважають цілком реальним серйозний наступ російської армії на одному напрямку – Куп’янсько-Лиманському. Для цього ворог накопичив там достатньо живої сили та техніки і робить кроки, які лишають мало сумнівів в його намірах піти в атаку. Активізацію ворожих дій на цьому напрямку вже фіксують у Східному угрупованні військ.

Як відомо, ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась.

Крім того, п'яту добу російські загарбники не припиняють штурмових дій на Авдіївському напрямку. Ворог намагається оточити Авдіївку.