На фестивалі у Коростені вибухнули каністри з бензином (відео)

Вибух стався під час святкування Івана Купала

У Коростені в зоні відпочинку на River Bank під час святкування Івана Купала пізно увечері, 9 липня 2021 року, сталась надзвичайна подія.

Поруч з піротехнікою стався вибух, є постраждалі. Про це порталу Коростень.today розповіли містяни, які там відпочивали та зняли все на відео.

«Вибухнули каністри з бензином під піротехнікою. На відео видно, що на багатті (на конструкції під багаття) сидів хлопчина. Цього, що був знизу з каністрою, вибуховою хвилею відкинуло в річку, а другий, що був згори, впав прямо в багаття. Обгорів, але з останніх сил сам вибрався з вогню і пірнув у воду», – розповіли очевидці з місця події.

На відео присутня ненормативна лексика!

Як наголошується, вибух був настільки сильний, що у людей в районі водоканалу затрусились шибки у вікнах.

Нагадаємо, на підприємстві Мелітополя стався вибух, двоє чоловіків у лікарні.

Як повідомлялося, 9 липня, на столичній Оболоні поблизу виходу із метро «Героїв Дніпра» стався вибух. Рвонув газовий балон у кіоску, де продавали шаурму.