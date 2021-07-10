«Вибухова шаурма». У Києві рвонув кіоск із популярною стравою

У МАФі біля метро Героїв Дніпра загорівся газовий балон

Сьогодні, 9 липня, на столичній Оболоні поблизу виходу із метро «Героїв Дніпра» стався вибух. Рвонув газовий балон у кіоску, де продавали шаурму.

Постраждалих немає, повідомляє «Київ оперативний».

На місце події працювали медики, пожежники та поліція.

Інцидент прокоментував депутат Київради Владислав Трубіцин, який очолює Постійну комісію з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Розповів, що відбулась розгерметизація газового трубопроводу від газового балона до верстата по запіканню м’ясної страви – стався спалах газоповітряної суміші.

Трубіцин пообіцяв, що якщо під час перевірки МАФів будуть виявлені порушення вимог пожежної безпеки, то «будуть розриватися договори на торгівлю. Адже ніхто не має права наражати на небезпеку людей», – обіцяє депутат.

Він також додав, що відтепер будуть прискіпливо ставитись до перевірок МАФів, які працюють законно, аби не сталося біди.

Нагадаємо, раніше у Києві продавець шаурми напав на журналістів і вкусив оператора.

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