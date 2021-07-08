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    На підприємстві Мелітополя стався вибух, двоє чоловіків у лікарні

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    Постраждалих доставили в лікарню
    Фото з відкритих джерел

    Чоловіки внаслідок вибуху отримали опіки усього тіла другого ступеню

    Сьогодні на підприємстві Мелітополя «Технодім Альянс» трапився вибух. Обгоріли співробітник, а також клієнт, який приїхав оглянути обладнання. Про це повідомили у Державній службі України з питань охорони праці.

    Вибух стався, коли 36-річний майстер дільниці разом із клієнтом, 60-річним керівником іншого підприємства, проводили огляд устаткування для змішування сипучих сумішей.

    Обидва чоловіки внаслідок вибуху отримали опіки усього тіла другого ступеню. Нині постраждалі в лікарні.

    У ГУ Держпраці в Запорізькій області створюють спеціальну комісію для розслідування нещасного випадку.

    На початку липня у Мукачеві Закарпатської області сталась масштаабна пожежа – горів мотель «Водолій». Гасіння тривало кілька годин.

    Також нагадаємо, 21 червня у п’ятиповерховому житловому будинку в Білогородці у квартирі на третьому поверсі стався вибух та пожежа. Рятувальники на місці пожежі виявили загиблого чоловіка. Внаслідок пожежі постраждали близько 100 осіб.

    22 червня поліція повідомила, що причиною вибуху у багатоповерхівці в Білогородці, що під Києвом, була спроба приховати вбивство.

    Підозрюваний у вбивстві і підпалі в п’ятиповерховому будинку в Білогородці Київської області визнав провину. Правоохоронці оголосили йому підозру.

    Теги: пожежа вибух лікарня рятувальники розслідування Запорізька область поліція
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    На підприємстві Мелітополя стався вибух, двоє чоловіків у лікарні