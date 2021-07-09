На Одещині чоловік підірвав себе гранатою, бо від нього пішла кохана

Тіло загиблого знайшли поблизу будинку, де він проживав разом із матір'ю

Також травмувався підліток, який мешкав по сусідству.

На Одещинні мешканець села Роздільне загинув внаслідок вибуху гранати. Також травмувався підліток, який мешкав по сусідству. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції Одеської області.

За попередньою версією, чоловік власноруч підірвав гранату після того, як від нього пішла кохана. Тіло загиблого знайшли поблизу будинку, де він проживав разом із матір'ю. Напередодні очевидці чули вибух.

У поліції запевнили, що хлопець отримав «незначні ушкодження». Його оглянули лікарі, госпіталізація не знадобилася.

Справу попередньо кваліфікували за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство». Триває слідство.

Нагадаємо, на Київщині у місті Борисполі від вибуху гранати загинув чоловік. Жінка, яка перебувала у будинку, викликала правоохоронців та швидку медичну допомогу.

Для 32-річного уродженця Закарпатської області отримані травми виявилися несумісними з життям, він загинув на місці.