  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    На Одещині чоловік підірвав себе гранатою, бо від нього пішла кохана

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тіло загиблого знайшли поблизу будинку, де він проживав разом із матір'ю - На Одещині чоловік підірвав себе гранатою, бо від нього пішла кохана
    Тіло загиблого знайшли поблизу будинку, де він проживав разом із матір'ю
    Фото: з відкритих джерел

    Також травмувався підліток, який мешкав по сусідству.

    На Одещинні мешканець села Роздільне загинув внаслідок вибуху гранати. Також травмувався підліток, який мешкав по сусідству. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції Одеської області.

    За попередньою версією, чоловік власноруч підірвав гранату після того, як від нього пішла кохана. Тіло загиблого знайшли поблизу будинку, де він проживав разом із матір'ю. Напередодні очевидці чули вибух.

    У поліції запевнили, що хлопець отримав «незначні ушкодження». Його оглянули лікарі, госпіталізація не знадобилася.

    Справу попередньо кваліфікували за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство». Триває слідство.

    Нагадаємо, на Київщині у місті Борисполі від вибуху гранати загинув чоловік. Жінка, яка перебувала у будинку, викликала правоохоронців та швидку медичну допомогу.

    Для 32-річного уродженця Закарпатської області отримані травми виявилися несумісними з життям, він загинув на місці.

    Теги: вибух граната Одещина самогубство чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Одещині чоловік підірвав себе гранатою, бо від нього пішла кохана