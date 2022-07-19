Росія готує нову газову аферу в Європі – ЗМІ

Російська державна газова монополія заявила, що заднім числом оголошує про форс-мажор щодо постачання

Росія розіслала клієнтам у Європі листа про форс-мажору щодо роботи «Північного потоку-1». Це означає, що документ може бути використаний для відмови від сплати штрафних санкцій. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Reuters.

У листі від 14 липня російська державна газова монополія заявила, що заднім числом оголошує про форс-мажор щодо постачання з 14 червня.

Ця новина з'явилася у зв'язку з тим, що «Північний потік-1», ключовий трубопровід, що постачає російський газ до Німеччини і надалі, проходить 10-денну щорічну перевірку.

Лист посилив побоювання в Європі, що Москва може не перезапустити трубопровід після закінчення періоду технічного обслуговування у відповідь на санкції, введені проти Росії у зв'язку з війною в Україні, що посилює енергетичну кризу, яка може призвести до рецесії в регіоні.

Форс-мажор, відомий як пункт про стихійні лиха, є стандартним у ділових контрактах та визначає надзвичайні обставини, які звільняють бік від її юридичних зобов'язань. Заява не обов'язково означає, що «Газпром» припинить постачання, скоріше, він не повинен відповідати, якщо не виконає умови контракту.

«Це звучить як перший натяк на те, що постачання газу по «Північному потоку-1», можливо, не відновиться після закінчення 10-денного технічного обслуговування», – сказав Ханс ван Кліф, старший економіст з енергетики в ABN Amro.

Нагадаємо, німецька влада чекає на газові протести у виконанні радикалів.