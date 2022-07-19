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  4. Путін кидає у найгарячіші точки представників нацменшин: у регіонах Росії зріє бунт
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    Політика

    Путін кидає у найгарячіші точки представників нацменшин: у регіонах Росії зріє бунт

    Путін кидає у найгарячіші точки представників нацменшин: у регіонах Росії зріє бунт
    фото з відкритих джерел

    Москва відправляє воювати більше нацменшин, щоб не мобілізувати етнічних росіян

    Російське командування кидає військовослужбовців несловянських національностей у найризикованіші атаки, через це серед них росте невдоволення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Крім того, аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW) пишуть, що такі дії Путіна можуть викликати опір в етнічних анклавах у Росії.

    Зазначається, що в Росії заснували рух «Нова Тува» – антивоєнну організацію, що складається з активістів тувинської нацменшини. Це повідомлення примітне у контексті недавнього збільшення кількості регіональних добровольчих батальйонів, що базуються в Росії, багато з яких належать до різних етнічних груп

    «Ці свідчення дозволяють припустити, що Путін може не хотіти проводити загальну мобілізацію через небажання мобілізувати велику кількість етнічних росіян», – йдеться у повідомленні.

    ISW та інші аналітики раніше відзначали переважання в Україні неетнічних російських батальйонів, до складу яких входять війська з Чечні, Південної Осетії, Туви, Татарстану, Башкортостану, Чувашії та інших.

    Раніше буряти розповіли, яке покарання отримують за відмову воювати в Україні.

    Також рашисти розповіли про порядки в окупаційній армії.

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Путін кидає у найгарячіші точки представників нацменшин: у регіонах Росії зріє бунт