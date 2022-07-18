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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинув мирний житель

    Російські війська обстріляли Печеніги на Харківщині - Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинув мирний житель
    Російські війська обстріляли Печеніги на Харківщині
    фото: пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області

    Також одна людина дістала поранення

    Російські окупаційні війська у неділю ввечері обстріляли із РСЗВ смт Печеніги Харківської області. Про це повідомив селищний голова Олександр Гусаров.

    «О 19.30 російським агресором із РСЗВ було обстріляно селище Печеніги. За попередньою інформацією, загинув чоловік 1984 року народження і поранено ще одну людину», – написав він у своєму телеграм-каналі.

    Гусаров наголосив, що такі обстріли можуть повторитися і закликав людей бути уважними та обережними.

    «Хочу вкотре нагадати вам про необхідність неухильного дотримання правил особистої безпеки. Ворог віроломний і підлий, для нього немає жодних принципів людяності. Обстріли, які сьогодні забрали життя людини, можуть повторитися в будь-який час. Дуже прошу вас – будьте уважні та обережні, тримайтеся поблизу укриттів чи надійних місць захисту від обстрілів. Бережіть себе та своїх близьких!», – написав він.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом доби російські загарбники вдарили по 15 населених пунктах Донеччини.

    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинув мирний житель