Поле згоряє за кілька хвилин: журналіст показав, як ворог палить наш хліб (відео)
Рашисти забороняють місцевим мешканцям гасити пожежі
скріншот із відео
Поки в Україні палає пшениця, світ готується до голоду...
Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив відео наслідків обстрілу окупантами Харківщини.
«Поле пшениці вигорає за декілька хвилин. Російські артилерійські обстріли Харківщини», – підписав кадри автор.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині окупанти забороняють місцевим мешканцям гасити пожежі.
Днями рашисти спалили 20 гектарів пшениці на Дніпропетровщині
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