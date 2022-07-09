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    Новини

    Поле згоряє за кілька хвилин: журналіст показав, як ворог палить наш хліб (відео)

    Рашисти забороняють місцевим мешканцям гасити пожежі - Поле згоряє за кілька хвилин: журналіст показав, як ворог палить наш хліб (відео)
    Рашисти забороняють місцевим мешканцям гасити пожежі
    скріншот із відео

    Поки в Україні палає пшениця, світ готується до голоду...

    Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив відео наслідків обстрілу окупантами Харківщини.

    «Поле пшениці вигорає за декілька хвилин. Російські артилерійські обстріли Харківщини», – підписав кадри автор.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині окупанти забороняють місцевим мешканцям гасити пожежі.

    Днями рашисти спалили 20 гектарів пшениці на Дніпропетровщині

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    Теги: росія окупанти війна пшениця Харківщина Україна журналіст окупація хліб Юрій Бутусов #stoprussia
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    Поле згоряє за кілька хвилин: журналіст показав, як ворог палить наш хліб (відео)