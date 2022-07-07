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    Події в Україні

    Рашисти спалили 20 гектарів пшениці на Дніпропетровщині

    Обстріли рашистів спричинили&nbsp;пожежу площею майже 5 га - Рашисти спалили 20 гектарів пшениці на Дніпропетровщині
    Обстріли рашистів спричинили пожежу площею майже 5 га
    фото: Микола Лукашук/ Telegram

    Вороги вдарили по прикордонних територіях області

    Вдень 7 липня російські окупаційні війська обстріляли Апостолівську громаду. Вдарили по прикордонних територіях села Новосеменівка, в населеному пункті перебито лінії електропостачання. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

    Також сталася пожежа – згоріла стерня площею майже 5 га. На щастя, обійшлося без жертв.

    Вдарили окупанти і по прикордонних територіях Зеленодольська. Постраждалих та руйнувань немає.

    «Також ворог бив по Запорізькій області, внаслідок чого там зайнялися поля. Вогонь перекинувся і на землі нашої Великомихайлівської громади, що у Синельниківському районі. Знищено близько 20 га пшениці, пожежа самоліквідувалась», – повідомив Лукашук.

    Нагадаємо, обстріли окупантів знеструмили село на Дніпропетровщині.

    Напередодні ворог обстріляв Дніпропетровщину касетними боєприпасами: є поранені.

    Днями над Дніпропетровщиною українські захисники збили шість ворожих ракет.

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    Теги: пожежа росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Рашисти спалили 20 гектарів пшениці на Дніпропетровщині