Рашисти спалили 20 гектарів пшениці на Дніпропетровщині

Вороги вдарили по прикордонних територіях області

Вдень 7 липня російські окупаційні війська обстріляли Апостолівську громаду. Вдарили по прикордонних територіях села Новосеменівка, в населеному пункті перебито лінії електропостачання. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Також сталася пожежа – згоріла стерня площею майже 5 га. На щастя, обійшлося без жертв.

Вдарили окупанти і по прикордонних територіях Зеленодольська. Постраждалих та руйнувань немає.

«Також ворог бив по Запорізькій області, внаслідок чого там зайнялися поля. Вогонь перекинувся і на землі нашої Великомихайлівської громади, що у Синельниківському районі. Знищено близько 20 га пшениці, пожежа самоліквідувалась», – повідомив Лукашук.

Нагадаємо, обстріли окупантів знеструмили село на Дніпропетровщині.

Напередодні ворог обстріляв Дніпропетровщину касетними боєприпасами: є поранені.

Днями над Дніпропетровщиною українські захисники збили шість ворожих ракет.

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