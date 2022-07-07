Рашисти спалили 20 гектарів пшениці на Дніпропетровщині
Вороги вдарили по прикордонних територіях області
Вдень 7 липня російські окупаційні війська обстріляли Апостолівську громаду. Вдарили по прикордонних територіях села Новосеменівка, в населеному пункті перебито лінії електропостачання. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Також сталася пожежа – згоріла стерня площею майже 5 га. На щастя, обійшлося без жертв.
Вдарили окупанти і по прикордонних територіях Зеленодольська. Постраждалих та руйнувань немає.
«Також ворог бив по Запорізькій області, внаслідок чого там зайнялися поля. Вогонь перекинувся і на землі нашої Великомихайлівської громади, що у Синельниківському районі. Знищено близько 20 га пшениці, пожежа самоліквідувалась», – повідомив Лукашук.
Нагадаємо, обстріли окупантів знеструмили село на Дніпропетровщині.
Напередодні ворог обстріляв Дніпропетровщину касетними боєприпасами: є поранені.
Днями над Дніпропетровщиною українські захисники збили шість ворожих ракет.